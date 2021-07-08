Edital com 80 vagas do concurso dos Bombeiros está perto de sair

Corpo de Bombeiros vai ganhar reforço de 80 soldados Crédito: Facebook Corpo de Bombeiro

O edital de abertura de concurso público do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo está previsto para ser publicado ainda na primeira quinzena julho, ou seja, até o dia 15. A informação é da própria corporação que comunicou ainda que o processo de contratação da banca organizadora já está em fase final.

O certame vai oferecer 80 vagas para o cargo de soldado. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio, idade entre 18 e 28 anos, carteira de habilitação, além altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,64m para homens. A remuneração durante o curso de formação é de R$ 1.220,30, passando para R$ 2.778,43 após a incorporação. Os soldados recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.

As datas das inscrições e da realização da prova objetiva serão divulgadas no edital. Durante live realizada no Instagram do Corpo de Bombeiros, no dia 9 de julho, o presidente da comissão organizadora do certame, o tenente-coronel Benício Ferrari Júnior, durante uma live no Instagram da corporação, comentou que as provas estão previstas para serem aplicadas em outubro. A intenção é começar o curso de formação até dezembro.

Os exames devem contar com questões de Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. O concurso também contará com Teste de Aptidão Física (TAF) e os candidatos terão que fazer flexão de braço, barra fixa, abdominal remador, corrida e natação.

O último concurso da corporação teve o edital publicado em 2018. O cargo de soldado é o primeiro da carreira das praças, na qual os integrantes podem chegar aos cargos de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente.