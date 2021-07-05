125 seleções e concursos abertos com salário de até R$ 28 mil no país

Quem quer ingressar na carreira pública tem 125 opções de concursos públicos e processos seletivos que estão com inscrições abertas em todo o país. São milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e distribuídas por funções efetivas e temporárias. Confira a lista completa no quadro abaixo.
As maiores remunerações podem chegar a R$ 28,8 mil nos Tribunais de Justiça do Paraná e Goiás. Os certames têm como objetivo preencher 52 e 12 vagas para juiz, respectivamente.
No Espírito Santo, o governo do Estado encerra nesta segunda-feira (5) as inscrições de duas seleções e um concurso público. Para os postos temporários, são cinco vagas para profissionais de TI na Prodest e formação de cadastro de reserva para professores da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Já a Secretaria da Fazenda (Sefaz) tem 50 vagas efetivas para auditores fiscais da Receita Estadual.
Na quarta-feira (7), é o último dia para se inscrever no concurso público de servidores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). São 44 oportunidades para cargos de níveis médio e superior.
O Banco do Brasil lançou edital para preencher 4.480 vagas imediatas e para cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 oportunidades. Os candidatos precisam ter o ensino médio. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios. Os interessados podem se inscrever até 28 de julho.