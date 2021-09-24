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Prefeitura de Cariacica contrata profissionais na área da Saúde

Oportunidades são para os cargos de psicólogo, assistentes social, farmacêutico e terapeuta ocupacionais; inscrições podem ser feitas de 29 de setembro a 10 de outubro

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2021 às 15:26
Câmaras e prefeituras
Prefeitura de Cariacica abre novas vagas para profissionais temporários Crédito: Vitor Jubini
Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 22 profissionais de nível superior para atuação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A remuneração varia de R$ 1.763,28 a RS 2.115,94. Os contratos serão temporários. 
São três oportunidades para psicólogos, oito para assistentes sociais, sete para farmacêuticos e quatro para terapeutas ocupacionais. Todos os profissionais terão carga horária de 30 horas semanais.
Além da formação na área, os candidatos precisam ter registro no órgão de classe, conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.
Os interessados podem se inscrever das 7 horas do dia 29 de setembro até as 18 horas de 10 de outubro, no endereço eletrônico da prefeitura, que estará disponível a partir do primeiro dia de inscrição. Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.

CONFIRA OS CARGOS

  • Psicólogo
  • Vagas: 3
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.115,94
  • Farmacêutico
  • Vagas: 4
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.115,94
  • Farmacêutico-bioclínico
  • Vagas: 3
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.115,94
  • Assistente social
  • Vagas: 8
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.763,28
  • Terapeuta ocupacional
  • Vagas: 4
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.763,28

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