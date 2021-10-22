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14 vagas

Secretaria da Fazenda do ES abre concurso com salário de R$ 9,6 mil

Candidatos precisam ter formação em Ciências Econômicas (10) e Ciências Contábeis (4); inscrições podem ser feitas de 1° de novembro a 10 de dezembro

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 10:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 out 2021 às 10:11
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
Sefaz abre novo concurso público a partir do dia 1º de novembro Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) publicou nesta sexta-feira (22) o edital de abertura do concurso público para o cargo de consultor do Tesouro Estadual. A oferta é de 14 vagas, sendo 10 para área de formação em Ciências Econômicas e quatro para Ciência Contábeis. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva de 100 vagas, sendo 50 para cada área de formação.
A remuneração é de R$ 9.653,06, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os interessados poderão se inscrever no período de 1º de novembro a 9 de dezembro, no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  A taxa de participação é de R$ 91,06.
Pessoas com deficiência, hipossuficientes, doadores de medula óssea e eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, que prestaram serviços nas eleições político partidárias, têm direito à isenção da taxa. O prazo para pedir o benefício vai de 1º a 4 de novembro.
As provas serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2022, em dois horários: das 9 às 13 horas será o exame de conhecimentos básicos e das 15 às 19 horas será a vez do teste de conhecimentos específicos e discursivo. Os candidatos farão os testes em Vitória.
"Há anos, os consultores do Tesouro Estadual desenvolvem um trabalho de excelência na Secretaria da Fazenda. Temos certeza que esse concurso vai oxigenar e elevar ainda mais a qualidade do serviço prestado pela nossa equipe", disse o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.
O presidente da comissão do concurso e consultor do Tesouro Estadual, Eduardo Araujo, comenta que o trabalho dos profissionais interfere diretamente nas finanças públicas estaduais, permitindo viabilizar recursos para financiar programas e fazer implementação de políticas públicas em benefício da comunidade.
O consultor do Tesouro é responsável por coordenar as finanças públicas do Estado. O trabalho dos profissionais compreende desde a etapa inicial de elaboração do orçamento público, do acompanhamento da execução de pagamentos e transferências intergovernamentais até a elaboração da prestação de contas do governador. O trabalho vem sendo reconhecido em nível nacional, tendo em vista que Espírito Santo é um dos únicos entes públicos a obter Nota A de avaliação pelo Tesouro Nacional nos últimos 10 anos.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogados pelo mesmo período.

O QUE CAI NA PROVA

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemática, Informática, Matemática financeira/estatística, Finanças Públicas, Orçamento Público, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Tributário.
Conhecimentos específicos para Ciências Contábeis: contabilidade geral, contabilidade de custos e contabilidade pública.
Conhecimentos específicos para Ciências Econômicas: Microeconomia e Macroeconomia.

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