144 seleções e concursos têm 19,8 mil vagas; salários chegam a R$ 30 mil

Candidata estuda para provas de concurso público Crédito: Freepik

Quem busca uma oportunidade no serviço público pode aproveitar os 144 processos seletivos simplificados e concursos com inscrições abertas em todo o país. Os editais para cargos efetivos e temporários tem, ao todo, 19,8 mil vagas abertas.

As chances oferecidas atendem a candidatos de todos os níveis escolaridade. Prefeituras, Câmaras de Vereadores e órgãos públicos visam a preencher postos de trabalho essenciais para condução do serviço.

O salário pode chegar a R$ 30.404, como é o caso das vagas nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Amapá. São 82 e 11 vagas para juiz, respectivamente. Os interessados podem se inscrever de 25 de outubro a 23 de novembro na Corte mineira e até 4 de novembro na do Estado do Norte.

No Espírito Santo , a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) divulgou três editais para a contratação temporária de médicos e de outros cargos de níveis superior, médio, técnico e fundamental. A remuneração varia de R$ 1.358,24 a R$ 10.039,17 e o prazo para se inscrever segue até o dia 25 de outubro.

Na mesma data, também encerram as inscrições para a seleção da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). São quatro vagas para analista de negócios e analista de dados. O salário é de R$ 4.599,13, além de auxílio-alimentação de R$ 300.