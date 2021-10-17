144 seleções e concursos têm 19,8 mil vagas; salários chegam a R$ 30 mil

Quem busca uma oportunidade no serviço público pode aproveitar os 144 processos seletivos simplificados e concursos com inscrições abertas em todo o país. Os editais para cargos efetivos e temporários tem, ao todo, 19,8 mil vagas abertas.
As chances oferecidas atendem a candidatos de todos os níveis escolaridade. Prefeituras, Câmaras de Vereadores e órgãos públicos visam a preencher postos de trabalho essenciais para condução do serviço.
O salário pode chegar a R$ 30.404, como é o caso das vagas nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Amapá. São 82 e 11 vagas para juiz, respectivamente. Os interessados podem se inscrever de 25 de outubro a 23 de novembro na Corte mineira e até 4 de novembro na do Estado do Norte.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou três editais para a contratação temporária de médicos e de outros cargos de níveis superior, médio, técnico e fundamental. A remuneração varia de R$ 1.358,24 a R$ 10.039,17 e o prazo para se inscrever segue até o dia 25 de outubro.
Na mesma data, também encerram as inscrições para a seleção da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). São quatro vagas para analista de negócios e analista de dados. O salário é de R$ 4.599,13, além de auxílio-alimentação de R$ 300.
Há várias seleções voltadas para carreiras da Segurança Pública. Uma delas é da Polícia Civil de Minas Gerais, com 519 vagas. São 62 para delegado; 9 para médico legista; 21 para perito criminal; 30 para investigador de polícia; e 397 vagas para escrivão. Os salários variam de R$ 4.631,21 a R$ 12.967,43.