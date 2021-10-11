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Temporários

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Postos de trabalho são destinados a profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior; interessados podem se inscrever até 25 de outubro

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 12:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 out 2021 às 12:24
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria da Saúde contrata profissionais de todos os níveis de escolaridade Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade para atuarem com contratos temporários. O salário varia de R$ 1.148 a R$ 10.039,17, conforme a formação e carga horária. A seleção visa a formação de cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever das 14 horas desta segunda-feira (11) até as 9h59 do dia 25 de outubro, no site www.selecao.es.gov.br. É vedada a participação e contratação de candidatos considerados do grupo de risco para a Covid-19. Serão aceitas até duas inscrições por CPF.
Ao todo, as oportunidades foram divididas em três editais. O primeiro (nº 005/2021) estabelece as regras para a seleção de médicos nas mais diferentes especialidades. Para o profissional que trabalhar 20 horas semanais, a remuneração será de R$ 5.019,58, enquanto para os que atuarem por 24 horas o salário será de R$ 6.023,50.Já os médicos com jornada de 40 horas vão receber R$ 10.039,17 mensais.
O edital nº 006/2021 oferece oportunidades para candidatos que tenham nível superior. A remuneração, neste caso, será de R$ 4.599,12 para carga horária de 40 horas semanais.
Há ainda postos de trabalho para quem tem os níveis fundamental, médio e técnico. As regras estão disponíveis no edital nº 007/2021. Neste caso, os salários variam de R$ 1.148 a R$ 2.362,15.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos. A seleção terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Sesa.

CONFIRA OS CARGOS

EDITAL N°005/2021 – MÉDICO

  • Médico clínica médica ou medicina intensiva
  • Médico alergia e imunologia
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico anestesista
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião plástico
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
  • Médico endocrinologista e metabologia
  • Médico endocrinologista pediátrica
  • Médico gastroenterologista
  • Médico gastroenterologista pediátrica
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologia e obstetrícia
  • Médico hematologista e hemoterapia
  • Médico homeopata
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico mastologista
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico nutrólogo
  • Médico oftalmologista 
  • Médico oncologista
  • Médico oncologista pediátrico
  • Médico ortopedista e traumatologista 
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem
  • médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista

EDITAL N°006/2021 - NÍVEL SUPERIOR

  • Administrador
  • Arquiteto
  • Assistente social
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro 
  • Enfermeiro pediatria
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro eletricista
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico 
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo bucomaxilo
  • Odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais, síndromes e doenças raras)
  • Psicólogo
  • Terapeuta ocupacional
  • Veterinário

EDITAL N°007/2021 – NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

  • Assistente administrativo 
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista - I (veículos com lotação máxima de 8 lugares)
  • Motorista – II (veículos com lotação superior a 08 passageiros, inclusive, micro-ônibus, ônibus e caminhão)
  • Motorista - III (veículos de emergência)
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em enfermagem 
  • Técnico em enfermagem (pediatria)
  • Técnico em enfermagem (hemocentro)
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em necropsia
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Telefonista

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