Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 10 mil

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade para atuarem com contratos temporários. O salário varia de R$ 1.148 a R$ 10.039,17, conforme a formação e carga horária. A seleção visa a formação de cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever das 14 horas desta segunda-feira (11) até as 9h59 do dia 25 de outubro, no site www.selecao.es.gov.br. É vedada a participação e contratação de candidatos considerados do grupo de risco para a Covid-19. Serão aceitas até duas inscrições por CPF.
Ao todo, as oportunidades foram divididas em três editais. O primeiro (nº 005/2021) estabelece as regras para a seleção de médicos nas mais diferentes especialidades. Para o profissional que trabalhar 20 horas semanais, a remuneração será de R$ 5.019,58, enquanto para os que atuarem por 24 horas o salário será de R$ 6.023,50.Já os médicos com jornada de 40 horas vão receber R$ 10.039,17 mensais.
O edital nº 006/2021 oferece oportunidades para candidatos que tenham nível superior. A remuneração, neste caso, será de R$ 4.599,12 para carga horária de 40 horas semanais.
Há ainda postos de trabalho para quem tem os níveis fundamental, médio e técnico. As regras estão disponíveis no edital nº 007/2021. Neste caso, os salários variam de R$ 1.148 a R$ 2.362,15.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos. A seleção terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da Sesa.
CONFIRA OS CARGOS
EDITAL N°005/2021 – MÉDICO
- Médico clínica médica ou medicina intensiva
- Médico alergia e imunologia
- Médico alergista pediátrico
- Médico anestesista
- Médico angiologista
- Médico cardiologista
- Médico cirurgia de cabeça e pescoço
- Médico cirurgião geral
- Médico cirurgião plástico
- Médico cirurgião vascular
- Médico clínica médica
- Médico dermatologista
- Médico do trabalho
- Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
- Médico endocrinologista e metabologia
- Médico endocrinologista pediátrica
- Médico gastroenterologista
- Médico gastroenterologista pediátrica
- Médico geneticista
- Médico geriatra
- Médico ginecologia e obstetrícia
- Médico hematologista e hemoterapia
- Médico homeopata
- Médico infectologista
- Médico intensivista
- Médico intensivista pediátrico
- Médico mastologista
- Médico neonatologista
- Médico nefrologista
- Médico nefrologista pediátrico
- Médico neurologista
- Médico neuropediatra
- Médico nutrólogo
- Médico oftalmologista
- Médico oncologista
- Médico oncologista pediátrico
- Médico ortopedista e traumatologista
- Médico otorrinolaringologista
- Médico patologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista
- Médico proctologista
- Médico psiquiatra
- Médico psiquiatra da infância e adolescência
- Médico radiologista e diagnóstico por imagem
- médico reumatologista
- Médico socorrista
- Médico urologista
EDITAL N°006/2021 - NÍVEL SUPERIOR
- Administrador
- Arquiteto
- Assistente social
- Biólogo
- Contador
- Enfermeiro
- Enfermeiro pediatria
- Engenheiro civil
- Engenheiro eletricista
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo bucomaxilo
- Odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais, síndromes e doenças raras)
- Psicólogo
- Terapeuta ocupacional
- Veterinário
EDITAL N°007/2021 – NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
- Assistente administrativo
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Motorista - I (veículos com lotação máxima de 8 lugares)
- Motorista – II (veículos com lotação superior a 08 passageiros, inclusive, micro-ônibus, ônibus e caminhão)
- Motorista - III (veículos de emergência)
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em enfermagem
- Técnico em enfermagem (pediatria)
- Técnico em enfermagem (hemocentro)
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em laboratório
- Técnico em necropsia
- Técnico em órtese e prótese
- Técnico em segurança do trabalho
- Telefonista