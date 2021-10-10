21 mil vagas em 147 concursos e seleções com salários de até R$ 30 mil

Mais de 21 mil vagas estão abertas em 147 concursos públicos e seleções de todo o país a partir desta segunda-feira (11). As oportunidades estão disponíveis a candidatos de todos os níveis de escolaridade e em cargos efetivos e temporários. Os postos são para atuar nas áreas da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, da Justiça, entre outras. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O salário pode chegar a R$ 30.404 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São 82 vagas para juiz e os candidatos precisam ser formados em Direito e ter três anos de prática jurídica. As inscrições poderão ser feitas de 25 de outubro a 23 de novembro.
No Espírito Santo, o prazo para participar do processo seletivo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) termina nesta segunda-feira (11). As chances são para profissionais de ensino médio/técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.362,16 a R$ 4.599,13, acrescido de R$ 300,00 de auxílio-alimentação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
No Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), serão preenchidos quatro cargos de técnico de nível superior - desenvolvedor. Os interessados têm até sexta-feira, dia 15 de outubro, para garantir a participação na seleção. O salário é de R$ 4.599,13, acrescido de R$ 300,00 correspondente ao auxílio-alimentação.
Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Neste caso, as inscrições seguem até 25 de outubro.