21 mil vagas em 147 concursos e seleções com salários de até R$ 30 mil

O salário pode chegar a R$ 30.404 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São 82 vagas para juiz e os candidatos precisam ser formados em Direito e ter três anos de prática jurídica. As inscrições poderão ser feitas de 25 de outubro a 23 de novembro.

No Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), serão preenchidos quatro cargos de técnico de nível superior - desenvolvedor. Os interessados têm até sexta-feira, dia 15 de outubro, para garantir a participação na seleção. O salário é de R$ 4.599,13, acrescido de R$ 300,00 correspondente ao auxílio-alimentação.