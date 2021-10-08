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Temporários

Secretaria do ES abre processo seletivo com salário de R$ 4,5 mil

Interessados podem se inscrever até 25 de outubro; candidatos precisam ter curso superior na área de tecnologia da informação

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 out 2021 às 11:03
Secretaria do ES contrata profissionais de TI
Secretaria do ES contrata profissionais de TI Crédito: Freepik
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa à contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico de nível superior, em regime de Designação Temporária (DT).
A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300. Os profissionais terão jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ao todo, serão preenchidas quatro vagas.
Para participar, o candidato precisa ter graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou ter outra formação, mas com especialização ou pós-graduação na área. As oportunidades são voltadas para analista de negócio e de dados.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do próximo dia 25 de outubro de 2021, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas (qualificação e experiência profissional), pedido de reconsideração e formalização de contrato.
Para a classificação serão considerados critérios de desempate na seguinte ordem: maior soma de pontuação da experiência profissional; maior pontuação por qualificação profissional; e maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
O secretário titular da pasta, Marcelo Calmon, explica que os profissionais contratados reforçarão a equipe responsável pelo aperfeiçoamento de sistemas e de ferramentas tecnológicas utilizadas pelos órgãos públicos estaduais. “Os candidatos selecionados contribuirão para o desenvolvimento de melhorias no SIGA, Siarhes, e-Docs e demais plataformas do Governo”, destaca.

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