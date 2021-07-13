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Ensino médio

Iases abre seleção para contratar agentes socieducativos no ES

Remuneração é de R$ 2.762,36, mais auxílio alimentação de R$ 300; interessados poderão se inscrever de 19 a 26 de julho

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 11:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jul 2021 às 11:18
Unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo
Selecionados vão atuar  em unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), instituição ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agente socioeducativo masculino e feminino. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo e carteira de habilitação categoria “B”. A remuneração é de R$ 2.762,36, mais auxílio alimentação de R$ 300.
A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. As oportunidades são para atuar nas Unidades Socioeducativas localizadas nas Regiões: Metropolitana, Norte e Sul do Espirito Santo.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 19 de julho até as 18 horas de 26 de julho de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br. O candidato poderá fazer só uma inscrição.
De acordo com o edital, são condições para a habilitação do trabalho: estar quite com a Justiça Eleitoral; quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; ter 18 anos completos de idade no ato da contratação; estar em situação regular junto a Secretaria da Receita Federal e inscrito no CPF; não ter registro de antecedentes criminais; entre outros.
O processo seletivo contará com duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório: análise de documentação da qualificação e experiência profissional e análise de formulário de investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Iases.

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