Iases abre seleção para contratar agentes socieducativos no ES

Selecionados vão atuar em unidade socioeducativa do Iases no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo ( Iases ), instituição ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agente socioeducativo masculino e feminino. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo e carteira de habilitação categoria “B”. A remuneração é de R$ 2.762,36, mais auxílio alimentação de R$ 300.

A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. As oportunidades são para atuar nas Unidades Socioeducativas localizadas nas Regiões: Metropolitana, Norte e Sul do Espirito Santo.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 19 de julho até as 18 horas de 26 de julho de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br . O candidato poderá fazer só uma inscrição.

De acordo com o edital, são condições para a habilitação do trabalho: estar quite com a Justiça Eleitoral; quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; ter 18 anos completos de idade no ato da contratação; estar em situação regular junto a Secretaria da Receita Federal e inscrito no CPF; não ter registro de antecedentes criminais; entre outros.