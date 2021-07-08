Sedu abre cadastro de reserva para temporários no ES; salário é de até R$ 6 mil

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de técnicos em gestão de pessoas e especialistas em políticas públicas e gestão governamental. As oportunidades são voltadas a profissionais de Arquivologia, Biblioteconomia, Psicologia, Arquitetura, Engenharia e qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. A remuneração varia de R$ 2.864,65 a R$ 6.403,81, para jornada de trabalho de 40 horas. Os contratos serão temporários.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 15 de julho de 2021, exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br. Será aceita apenas uma inscrição por CPF.
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: análise de títulos, eliminatória e classificatória; e avaliação comportamental e técnica, eliminatória e classificatória. A seleção tem a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado, pelo mesmo período.