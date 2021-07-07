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Nível superior

Secretaria de Turismo do ES abre seleção com salário de R$ 4,5 mil

São quatro oportunidades para os cargos de engenheiro civil e arquiteto e urbanista. Interessados podem se inscrever de 12 a 26 de julho

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 18:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2021 às 18:23
Lei garante o serviço de arquitetos e engenheiros de forma pública e gratuita
Engenheiros e arquitetos serão contratados pela Setur Crédito: Lex Photography/ Pexels
A Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur) publicou nesta quarta-feira (7) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para engenheiro civil (3) e arquiteto (1). A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária será de 40 horas semanais.
Além do nível superior na área, o candidato precisa ter disponibilidade para visitas técnicas em todo o Estado. O contrato terá a duração de dois anos.
Uma das vagas para engenheiro destina-se ao profissional que fará gerenciamento e fiscalização de obras civis. Os outros dois postos serão para projetos de infraestrutura viária, inclusive, sinalização. O arquiteto deverá ter domínio dos softwares AutoCad e Revit e experiência em elaboração de projetos arquitetônicos e/ou urbanísticos.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 12 de julho até as 17 horas do dia 26 de julho, no site, no sistema de seleção. Na hora de se inscrever, é necessário informar o nome completo, data de nascimento, CPF, endereço residencial completo, telefone, e-mail, cargo e especialidade que irá concorrer e os títulos que pode comprovar com documentos.
A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, ressalta que o objetivo das contratações é fortalecer a equipe com profissionais capacitados, dando celeridade às demandas de infraestrutura tão importantes para o setor.

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