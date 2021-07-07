Secretaria de Turismo do ES abre seleção com salário de R$ 4,5 mil

A Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur) publicou nesta quarta-feira (7) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para engenheiro civil (3) e arquiteto (1). A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária será de 40 horas semanais.
Além do nível superior na área, o candidato precisa ter disponibilidade para visitas técnicas em todo o Estado. O contrato terá a duração de dois anos.
Uma das vagas para engenheiro destina-se ao profissional que fará gerenciamento e fiscalização de obras civis. Os outros dois postos serão para projetos de infraestrutura viária, inclusive, sinalização. O arquiteto deverá ter domínio dos softwares AutoCad e Revit e experiência em elaboração de projetos arquitetônicos e/ou urbanísticos.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 12 de julho até as 17 horas do dia 26 de julho, no site, no sistema de seleção. Na hora de se inscrever, é necessário informar o nome completo, data de nascimento, CPF, endereço residencial completo, telefone, e-mail, cargo e especialidade que irá concorrer e os títulos que pode comprovar com documentos.
A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, ressalta que o objetivo das contratações é fortalecer a equipe com profissionais capacitados, dando celeridade às demandas de infraestrutura tão importantes para o setor.