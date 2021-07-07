Secretaria de Turismo do ES abre seleção com salário de R$ 4,5 mil

Engenheiros e arquitetos serão contratados pela Setur Crédito: Lex Photography/ Pexels

A Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur) publicou nesta quarta-feira (7) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para engenheiro civil (3) e arquiteto (1). A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária será de 40 horas semanais.

Além do nível superior na área, o candidato precisa ter disponibilidade para visitas técnicas em todo o Estado. O contrato terá a duração de dois anos.

Uma das vagas para engenheiro destina-se ao profissional que fará gerenciamento e fiscalização de obras civis. Os outros dois postos serão para projetos de infraestrutura viária, inclusive, sinalização. O arquiteto deverá ter domínio dos softwares AutoCad e Revit e experiência em elaboração de projetos arquitetônicos e/ou urbanísticos.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 12 de julho até as 17 horas do dia 26 de julho, no site, no sistema de seleção . Na hora de se inscrever, é necessário informar o nome completo, data de nascimento, CPF, endereço residencial completo, telefone, e-mail, cargo e especialidade que irá concorrer e os títulos que pode comprovar com documentos.