DER do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 6,3 mil

O salário varia de R$ 2.688,14 a R$ 6.377,84. Os profissionais recebem ainda auxílio alimentação de R$ 300. Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade do órgão para assinar contratos que terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período.

Quem tem o nível superior pode se inscrever para as vagas de engenheiro (civil, elétrico, agronômico, mecânico e ambiental), arquiteto e biólogo. Para profissional de nível técnico, as chances são para técnico em estradas. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório.