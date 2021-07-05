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Níveis técnico e superior

DER do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 6,3 mil

Seleção vai formar cadastro de reserva para os cargos de engenheiro, arquiteto, biólogo e técnico em estradas; interessados poderão se inscrever de 7 a 21 de julho

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:22
Rodovia ES-446, que liga Colatina ao distrito de Itaimbé.
Rodovia ES-446, que liga Colatina ao distrito de Itaimbé Crédito: DER-ES/Divulgação
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A seleção vai preencher cadastro de reserva para cargos de níveis superior e técnico.
O salário varia de R$ 2.688,14 a R$ 6.377,84. Os profissionais recebem ainda auxílio alimentação de R$ 300. Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade do órgão para assinar contratos que terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período.
Quem tem o nível superior pode se inscrever para as vagas de engenheiro (civil, elétrico, agronômico, mecânico e ambiental), arquiteto e biólogo. Para profissional de nível técnico, as chances são para técnico em estradas. Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório.
As inscrições poderão ser feitas no período de 7 a 21 de julho, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br. Só será aceita uma inscrição por CPF.

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