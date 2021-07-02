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Nível médio e superior

Últimos dias para se inscrever no concurso para 44 vagas na Ufes

Prazo termina na próxima quarta-feira (7).  A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jul 2021 às 15:52
Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Ufes contrata novos servidores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros
As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terminam às 23h59 da próxima quarta-feira, dia 7 de julho, no site da instituição. O certame oferece 44 vagas para cargos de níveis médio e superior.
A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de classificação D e R$ 130 para cargos de classificação E. O pagamento deve ser feito até 8 de julho de 2021.
As oportunidades foram distribuídas da seguinte forma:
  • Assistente em administração (29)
  • Técnico em enfermagem (2)
  • Administrador (5)
  • Contador (1)
  • Engenheiro na área civil (1)
  • Engenheiro na área produção (1)
  • Estatístico (1)
  • Médico na área: medicina de família e comunidade (1)
  • Médico Área: medicina do trabalho (1)
  • Técnico desportivo (1)
  • Terapeuta ocupacional (1)
Os aprovados serão lotados em VitóriaSão Mateus ou Alegre. As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais com salários que variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66,  mais auxílio-alimentação de R$ 458.
O concurso contará com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos. Os exames têm caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, eles serão aplicados no dia 19 de setembro, enquanto para os de nível médio, em 26 de setembro de 2021. Nos dois casos, as provas vão começar às 14h e terão duração de três horas.
A validade do processo seletivo será de dois anos a contar da data de homologação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Ufes.

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