Últimos dias para se inscrever no concurso para 44 vagas na Ufes

Ufes contrata novos servidores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros

A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de classificação D e R$ 130 para cargos de classificação E. O pagamento deve ser feito até 8 de julho de 2021.

As oportunidades foram distribuídas da seguinte forma:

Assistente em administração (29)

Técnico em enfermagem (2)

Administrador (5)

Contador (1)

Engenheiro na área civil (1)

Engenheiro na área produção (1)

Estatístico (1)

Médico na área: medicina de família e comunidade (1)

Médico Área: medicina do trabalho (1)

Técnico desportivo (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Os aprovados serão lotados em Vitória São Mateus ou Alegre . As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais com salários que variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais auxílio-alimentação de R$ 458.

O concurso contará com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos. Os exames têm caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, eles serão aplicados no dia 19 de setembro, enquanto para os de nível médio, em 26 de setembro de 2021. Nos dois casos, as provas vão começar às 14h e terão duração de três horas.