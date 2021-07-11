132 concursos públicos e seleções abertos com salário de até R$ 28 mil

Em todo o país, pelo menos 132 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (12). As oportunidades estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
No Espírito Santo, o governo do Estado lançou editais para a contratação temporária em quatro órgãos. A remuneração gira em torno de R$ 6 mil. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Sectides) contrata professor para dar aula nos cursos do Qualificar ES. A seleção da Secretaria de Educação (Sedu) tem como objetivo preencher cadastro de reserva para profissionais de Arquivologia, Biblioteconomia, Psicologia, Arquitetura, Engenharia e qualquer área de Tecnologia da Informação.
Há ainda oportunidades para engenheiro civil e arquiteto na Secretaria de Turismo (Setur), enquanto que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) prevê a contratação de engenheiros, arquitetos, biólogos e técnicos em estradas.
Outro concurso em destaque é o do Banco do Brasil. A oferta é de 4.480 vagas imediatas e para cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 oportunidades e o candidato precisa ter apenas o ensino médio. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios. O prazo vai até 28 de julho.