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Em todo o país

132 concursos públicos e seleções abertos com salário de até R$ 28 mil

Processos seletivos estão abertos em órgãos públicos de todo o Brasil. No Espírito Santo, as secretaria de Ciência e Tecnologia, Educação e Turismo lançaram editais para a contratação de temporários. Veja a lista

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 19:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jul 2021 às 19:59
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Pixabay
Em todo o país, pelo menos 132 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (12). As oportunidades estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
O salário é um dos atrativos destes certames e podem chegar a R$ 28,8 mil nos Tribunais de Justiça do Paraná e de Goiás. Este último, que oferece 12 vagas, encerra o prazo de participação nesta segunda.
No Espírito Santo, o governo do Estado lançou editais para a contratação temporária em quatro órgãos. A remuneração gira em torno de R$ 6 mil. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Sectides) contrata professor para dar aula nos cursos do Qualificar ES. A seleção da Secretaria de Educação (Sedu) tem como objetivo preencher cadastro de reserva para profissionais de Arquivologia, Biblioteconomia, Psicologia, Arquitetura, Engenharia e qualquer área de Tecnologia da Informação.
Há ainda oportunidades para engenheiro civil e arquiteto na Secretaria de Turismo (Setur), enquanto que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES) prevê a contratação de engenheiros, arquitetos, biólogos e técnicos em estradas.
Outro concurso em destaque é o do Banco do Brasil. A oferta é de 4.480 vagas imediatas e para cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, foram destinadas 44 oportunidades e o candidato precisa ter apenas o ensino médio. O salário é de R$ 3.022, mais benefícios. O prazo vai até 28 de julho.

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