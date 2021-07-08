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Qualificar ES

Inscrições para dar aula em cursos qualificação do ES são prorrogadas

Interessados podem se inscrever até 13 de julho. Oportunidades são destinadas a profissionais com magistério em níveis médio e superior

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:48
Concursos abertos em todo o Brasil
Secretaria do ES contrata profissionais para dar aula de qualificação profissional Crédito: Pexels
As inscrições para o processo seletivo simplificado de professores interessados em atuar no programa Qualificar ES foram prorrogadas até as 17 horas do dia 13 de julho. A contratação é temporária para diversas área de conhecimento. Os interessados podem se inscrever no site www.selecao.es.gov.br.
De acordo com o edital publicado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), as oportunidades são destinadas a pessoas com magistério em níveis médio e superior (licenciatura, bacharelado e tecnólogo) e pós-graduação.
A remuneração pode chegar a R$ 3.998,52, dependendo do nível de formação do profissional.

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A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do programa. As vagas são para todas as nove microrregiões do interior do Espírito Santo. O candidato só pode realizar apenas uma inscrição na sua área de conhecimento por microrregião e, no máximo, duas inscrições em microrregiões diferentes.
O processo seletivo contará com duas etapas, sendo a primeira a inscrição e declaração de títulos, com caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo.
Já a segunda etapa é a convocação e comprovação de títulos, sendo realizada por meio do comparecimento dos candidatos selecionados para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados como pré-requisito e para pontuação.

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