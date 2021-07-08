Inscrições para dar aula em cursos qualificação do ES são prorrogadas

Secretaria do ES contrata profissionais para dar aula de qualificação profissional Crédito: Pexels

As inscrições para o processo seletivo simplificado de professores interessados em atuar no programa Qualificar ES foram prorrogadas até as 17 horas do dia 13 de julho. A contratação é temporária para diversas área de conhecimento. Os interessados podem se inscrever no site www.selecao.es.gov.br

De acordo com o edital publicado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), as oportunidades são destinadas a pessoas com magistério em níveis médio e superior (licenciatura, bacharelado e tecnólogo) e pós-graduação.

A remuneração pode chegar a R$ 3.998,52, dependendo do nível de formação do profissional.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do programa. As vagas são para todas as nove microrregiões do interior do Espírito Santo. O candidato só pode realizar apenas uma inscrição na sua área de conhecimento por microrregião e, no máximo, duas inscrições em microrregiões diferentes.

O processo seletivo contará com duas etapas, sendo a primeira a inscrição e declaração de títulos, com caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo.