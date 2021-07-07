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Temporários e efetivos

Ufes e Ifes contratam professores com salários de até R$ 9,6 mil

Oportunidades estão disponíveis em concursos público e processos seletivos abertos pelas instituições. Candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrições

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:24
Em 2020, 122 projetos de pesquisa desenvolvidos na Ufes eram relacionados à Covid
Ufes tem seis vagas para professores efetivos e temporários Crédito: Supec/ Ufes
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a  Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançaram editais para a contratação de professores efetivos e temporários. Ao todo, são sete vagas e a remuneração inicial pode chegar a R$ 9,6 mil, conforme a titulação do candidato.
No Ifes, há uma vaga para professor substituto de Química no campus de Itapinam em Colatina. O contrato de trabalho terá a duração de seis a nove meses. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 3.600,48 a R$ 4.304,92, de acordo com a titulação do candidato. O edital por ser conferido no site da instituição. 
Para concorrer, o candidato precisa ter nível superior de licenciatura com especialização ou mestrado na área, educação ou ensino ou licenciatura em ciências agrícolas com especialização ou mestrado na disciplina.
Os interessados podem se inscrever até 8 de julho de 2021, por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de e-mail: [email protected].

UFES

A Ufes tem editais lançados para a contratação de professores substitutos e efetivos. O processo seletivo para profissionais temporários visa preencher quatro vagas, distribuídas por quatro documentos. Os editais podem ser conferidos no endereço eletrônico da instituição.
Há uma vaga para áreas de Pneumologia (Edital Nº 104/2021), uma para Medicina Veterinária - diagnóstico por imagem (Edital Nº 105/2021), uma para Educação Especial, Fundamentos da Educação (Edital Nº 106/2021), e uma para Geografia (Edital Nº 107/2021).
Os candidatos precisam ter graduação completa em nível superior, com especialização, licenciatura, bacharelado, mestrado e/ou doutorado na área em que pretendem lecionar. Os salários variam de R$ 2.459,95 a R$ 5.831,21, conforme a titulação. A jornada de trabalho semanal para o exercício de suas funções varia de 20 a 40 horas.
O atendimento aos candidatos ocorre até 9 de julho de 2021, com envio da documentação, por e-mail, conforme o cargo de interesse:
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de aptidão didática e análise do currículo profissional, previstas para serem realizadas a partir do dia 19 de julho de 2021.
Para a contratação de professores efetivos, a Ufes divulgou dois editais. No documento nº 18/2021 há uma oportunidade para docente na área/subárea de Ecologia/Ecologia de Ecossistemas, enquanto que o edital nº 19/2021 a oferta é de uma vaga para professor na área/subárea de Oceanografia/Oceanografia Geológica.
Os requisitos para participar dos certames são ter graduação completa em nível superior, com especialização, licenciatura, bacharelado, mestrado e/ou doutorado na área em que pretendem lecionar. Os aprovados serão lotados no Centro de Ciências Humanas e Naturais/Departamento de Oceanografia e Ecologia.
A remuneração varia de R$ 2.236,32 a R$ 4.472,64, acrescido de retribuição por titulação, totalizando até R$ 9.616,18 ao mês, além de benefícios tais como auxílio-alimentação, assistência à saúde suplementar, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, dentre outros. A carga horária pode ser de 20 ou 40 horas semanais (dedicação exclusiva).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de julho de 2021, mediante pagamento da taxa de participação do valor de R$ 250 e do envio da documentação especificada nos editais para o endereço eletrônico: [email protected].
A seleção dos novos professores será feita por meio de prova escrita, marcada para o dia 4 de outubro; além de exame de aptidão didática; avaliação de títulos; e prova de plano de trabalho.

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