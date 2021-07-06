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44 vagas

Inscrições para o concurso da Ufes terminam nesta quarta-feira (7)

Remuneração para as funções de nível médio é de R$ 2.446,96 e para as de nível superior R$ 4.638,66; provas objetivas serão aplicadas em setembro

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 jul 2021 às 10:22
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Ufes ganhará reforço de 44 novos servidores efetivos Crédito: Fernando Madeira
As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terminam nesta quarta-feira, 7 de julho. O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site da instituição.  As taxas são de R$ 90 para os cargos de nível de classificação D e R$ 130 para os de nível E. O valor deve ser pago até quinta-feira (8).
Os novos servidores poderão atuar em VitóriaSão Mateus e Alegre. A remuneração para as funções de nível médio é de R$ 2.446,96 e para as de nível superior R$ 4.638,66. Ao salário, está incluso o auxílio alimentação de R$ 458. As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais.
O certame visa preencher 44 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
  • Assistente em administração (29)
  • Técnico em enfermagem (2)
  • Administrador (5)
  • Contador (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Engenheiro de produção (1)
  • Estatístico (1)
  • Médico na área: Medicina de Família e Comunidade (1)
  • Médico Área: Medicina do Trabalho (1)
  • Técnico Desportivo (1)
  • Terapeuta Ocupacional (1)
Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. O processo seletivo terá prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.
Os exames para os cargos de nível superior serão aplicados no dia 19 de setembro e para os de nível médio, em 26 de setembro.  Em ambos os casos, os candidatos farão os testes a partir das 14 horas e terão três horas para resolver as questões.

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