Inscrições para o concurso da Ufes terminam nesta quarta-feira (7)

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terminam nesta quarta-feira, 7 de julho. O atendimento aos candidatos ocorre até as 23h59, no site da instituição. As taxas são de R$ 90 para os cargos de nível de classificação D e R$ 130 para os de nível E. O valor deve ser pago até quinta-feira (8).
Os novos servidores poderão atuar em Vitória, São Mateus e Alegre. A remuneração para as funções de nível médio é de R$ 2.446,96 e para as de nível superior R$ 4.638,66. Ao salário, está incluso o auxílio alimentação de R$ 458. As jornadas de trabalho para as funções ofertadas são de 20 a 40 horas semanais.
O certame visa preencher 44 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
- Assistente em administração (29)
- Técnico em enfermagem (2)
- Administrador (5)
- Contador (1)
- Engenheiro civil (1)
- Engenheiro de produção (1)
- Estatístico (1)
- Médico na área: Medicina de Família e Comunidade (1)
- Médico Área: Medicina do Trabalho (1)
- Técnico Desportivo (1)
- Terapeuta Ocupacional (1)
Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. O processo seletivo terá prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.
Os exames para os cargos de nível superior serão aplicados no dia 19 de setembro e para os de nível médio, em 26 de setembro. Em ambos os casos, os candidatos farão os testes a partir das 14 horas e terão três horas para resolver as questões.