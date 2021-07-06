Inscrições para o concurso da Ufes terminam nesta quarta-feira (7)

Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. O processo seletivo terá prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

Os exames para os cargos de nível superior serão aplicados no dia 19 de setembro e para os de nível médio, em 26 de setembro. Em ambos os casos, os candidatos farão os testes a partir das 14 horas e terão três horas para resolver as questões.