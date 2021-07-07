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Seleção

Prefeitura da Serra contrata motoristas e monitores de transporte escolar

Candidatos precisam ter o ensino médio completo, além de outros requisitos estabelecidos no edital. Interessados podem se inscrever até 12 de julho

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:50
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra vai contratar profissionais temporários Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação
Prefeitura da Serra vai contratar motoristas e monitores de transporte escolar para atuar na rede municipal de ensino. A remuneração mensal é de R$ 1.652,75 e R$ 1.249,57, respectivamente. Os profissionais recebem ainda auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.
processo seletivo tem como objetivo preencher 10 vagas, sendo cinco para cada cargo. Também haverá a formação de cadastro de reserva. Clique aqui para ler o edital.
Para concorrer ao cargo de motorista de transporte escolar, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo, idade mínima de 21 anos e carteira de habilitação na categoria “D”. Ele também precisa comprovar que não cometeu nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; curso especializado (motorista escolar); certidão negativa do registro de contribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.
Os candidatos ao cargo de monitor de transporte escolar devem ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos e curso de monitor de transporte escolar, com mínimo de 10 horas.
As inscrições podem ser feitas até até as 18 horas do dia 12 de julho, no site da prefeitura. 
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação (por meio de títulos declarados na inscrição), convocação, conferência/análise de documentos, escolha de vagas e contratação dos profissionais. A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, à critério da administração municipal.

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