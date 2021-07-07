Prefeitura da Serra contrata motoristas e monitores de transporte escolar

Para concorrer ao cargo de motorista de transporte escolar, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo, idade mínima de 21 anos e carteira de habilitação na categoria “D”. Ele também precisa comprovar que não cometeu nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; curso especializado (motorista escolar); certidão negativa do registro de contribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.