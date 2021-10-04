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Abertos 165 concursos públicos e seleções com mais de 21 mil vagas no Brasil

Há vagas para vários Estados do país e salários chegam a R$ 30 mil. No Espírito Santo, estão abertas inscrições para os processo seletivos da Prodest, Iases e na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Veja a lista com os editais

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 02:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2021 às 02:00
Prova de concurso público
Provas de concursos serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay
Pelo menos 165 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil e reúnem 21.093 vagas. Os postos estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade e em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades nas áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública, Justiça, entre outras. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O salário pode chegar a R$ 30.404 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que oferta 82 vagas para juiz. As inscrições poderão ser feitas de 25 de outubro a 23 de novembro. Os interessados devem ser formados em Direito e ter três anos de prática jurídica.

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No Espírito Santo, o governo do Estado está com três seleções abertas para a contratação de temporários. As chances são para trabalhar no Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), na Prodest (4) e na Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (40).
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares, no Norte do Estado, tem 34 chances para funções temporárias de níveis fundamental, médio e técnico. Os selecionados terão salários que variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49. O prazo para se inscrever segue até 6 de outubro.

CONCURSOS COM EDITAIS PUBLICADOS

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