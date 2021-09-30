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Verão

Prefeitura de Vitória contrata 40 guarda-vidas temporários

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo e curso de formação; inscrições podem ser feitas até 8 de outubro

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 12:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 set 2021 às 12:04
Os capixabas foram à praia no primeiro dia do ano de 2021
Guarda-vidas vão atuar em praias como o da Curva da Jurema Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória vai contratar 40 guarda-vidas para atuarem nas praias do município durante o verão. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária mensal é de 200 horas mensais, em regime de escala. Os profissionais vão receber salário de R$ 1.380,79.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas (FGV). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 8 de outubro de 2021, exclusivamente pela internet, no site da prefeitura
Os selecionados terão como atribuições: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do município e também poderá atuar em piscinas do município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; realizar patrulhamento marítimo com embarcação de propulsão a motor, orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas aos banhistas, participar de reuniões e elaborar relatório; responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição e acompanhar os usuários do Projeto Praia Acessível.
A seleção será composta por Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório/classificatório, caracterizado por corrida de 12 minutos, barra fixa, barra estática, abdominais, apoio de frente sobre o solo e natação; e comprovação das informações declaradas e documentos para admissão, também de caráter eliminatório/classificatório.
O processo seletivo, em caráter de urgência, terá validade de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado final e poderá ser prorrogado por até igual período, a critério do município.

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