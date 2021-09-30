Prefeitura de Vitória contrata 40 guarda-vidas temporários

Guarda-vidas vão atuar em praias como o da Curva da Jurema Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vitória vai contratar 40 guarda-vidas para atuarem nas praias do município durante o verão. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária mensal é de 200 horas mensais, em regime de escala. Os profissionais vão receber salário de R$ 1.380,79.

Para participar do processo seletivo , é necessário ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas (FGV). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 8 de outubro de 2021, exclusivamente pela internet, no site da prefeitura

Os selecionados terão como atribuições: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do município e também poderá atuar em piscinas do município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; realizar patrulhamento marítimo com embarcação de propulsão a motor, orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas aos banhistas, participar de reuniões e elaborar relatório; responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição e acompanhar os usuários do Projeto Praia Acessível.

A seleção será composta por Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório/classificatório, caracterizado por corrida de 12 minutos, barra fixa, barra estática, abdominais, apoio de frente sobre o solo e natação; e comprovação das informações declaradas e documentos para admissão, também de caráter eliminatório/classificatório.