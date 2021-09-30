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Vila Pavão

Prefeitura do ES contrata temporários com salário de até R$ 11 mil

Vagas são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade; inscrições podem ser feitas no período de 5 a 7 de outubro de 2021

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 11:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 set 2021 às 11:15
provas de concursos públicos
Aprovados vão assinar contrata temporário com o município Crédito: Freepik
A Prefeitura de Vila Pavão, município que fica na região Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
Os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 20, 30 e 40 horas, com remuneração que varia de R$ 1.100 a R$ 11.040,29, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300. Para o cargo de cuidador social, as atividades serão exercidas em escala de 24x72 horas semanais, enquanto a função de guarda municipal será em escala de 12x36 horas semanais.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Assistente jurídico
  • Assistente social
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro ambiental
  • Engenheiro civil
  • Farmacêutico bioquímico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Médico da Equipe Saúde da Família (ESF)
  • Médico clínico geral
  • Médico clínico geral (Programa de Hanseníase e Tuberculose)
  • Médico clínico geral (Programa de Saúde Mental)
  • Médico ginecologista
  • Médico pediatra
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Psicólogo
  • Agente administrativo
  • Agente de arrecadação
  • Agente de combate às endemias
  • Agente fiscal
  • Atendente
  • Auxiliar de consultório odontológico
  • Auxiliar de enfermagem
  • Auxiliar de secretaria escolar
  • Cuidador
  • Cuidador social
  • Desenhista
  • Secretário escolar
  • Supervisor administrativo
  • Técnico agrícola
  • Técnico em contabilidade
  • Técnico de enfermagem - 40 horas
  • Técnico de enfermagem - 30 horas
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de biblioteca
  • Eletricista
  • Ajudante de serviços públicos pesados
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Gari
  • Guarda municipal
  • Mecânico
  • Motorista
  • Motorista da Semed
  • Motorista Semus
  • Motorista Semus - Equipe de Saúde da Família (ESF)
  • Operador de máquinas pesadas
  • Pedreiro
  • Trabalhador braçal 
  • Agente comunitário de saúde
Os interessados podem se inscrever no período de 5 a 7 de outubro de 2021, na Praça do Colono, que fica na rua XV de Novembro, bairro Centro, no horário das 8h às 16h, mediante entrega do requerimento de inscrição devidamente preenchido e dos demais documentos especificados no edital.
Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, composta por prova objetiva. Os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias também farão provas objetivas.
O contrato será pelo prazo de 12 meses e poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com a conveniência da administração pública e os que forem firmados no decorrer do exercício de 2022, independentemente da época, serão finalizados em 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de ser prorrogado.

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