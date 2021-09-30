Prefeitura do ES contrata temporários com salário de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Vila Pavão, município que fica na região Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
Os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 20, 30 e 40 horas, com remuneração que varia de R$ 1.100 a R$ 11.040,29, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300. Para o cargo de cuidador social, as atividades serão exercidas em escala de 24x72 horas semanais, enquanto a função de guarda municipal será em escala de 12x36 horas semanais.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- Assistente jurídico
- Assistente social
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro ambiental
- Engenheiro civil
- Farmacêutico bioquímico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico da Equipe Saúde da Família (ESF)
- Médico clínico geral
- Médico clínico geral (Programa de Hanseníase e Tuberculose)
- Médico clínico geral (Programa de Saúde Mental)
- Médico ginecologista
- Médico pediatra
- Nutricionista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Agente administrativo
- Agente de arrecadação
- Agente de combate às endemias
- Agente fiscal
- Atendente
- Auxiliar de consultório odontológico
- Auxiliar de enfermagem
- Auxiliar de secretaria escolar
- Cuidador
- Cuidador social
- Desenhista
- Secretário escolar
- Supervisor administrativo
- Técnico agrícola
- Técnico em contabilidade
- Técnico de enfermagem - 40 horas
- Técnico de enfermagem - 30 horas
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de biblioteca
- Eletricista
- Ajudante de serviços públicos pesados
- Auxiliar de serviços gerais
- Gari
- Guarda municipal
- Mecânico
- Motorista
- Motorista da Semed
- Motorista Semus
- Motorista Semus - Equipe de Saúde da Família (ESF)
- Operador de máquinas pesadas
- Pedreiro
- Trabalhador braçal
- Agente comunitário de saúde
Os interessados podem se inscrever no período de 5 a 7 de outubro de 2021, na Praça do Colono, que fica na rua XV de Novembro, bairro Centro, no horário das 8h às 16h, mediante entrega do requerimento de inscrição devidamente preenchido e dos demais documentos especificados no edital.
Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, composta por prova objetiva. Os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias também farão provas objetivas.
O contrato será pelo prazo de 12 meses e poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com a conveniência da administração pública e os que forem firmados no decorrer do exercício de 2022, independentemente da época, serão finalizados em 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de ser prorrogado.