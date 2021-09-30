Prefeitura do ES contrata temporários com salário de até R$ 11 mil

Aprovados vão assinar contrata temporário com o município Crédito: Freepik

Os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 20, 30 e 40 horas, com remuneração que varia de R$ 1.100 a R$ 11.040,29, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300. Para o cargo de cuidador social, as atividades serão exercidas em escala de 24x72 horas semanais, enquanto a função de guarda municipal será em escala de 12x36 horas semanais.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente jurídico

Assistente social

Contador

Enfermeiro

Engenheiro ambiental

Engenheiro civil

Farmacêutico bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico da Equipe Saúde da Família (ESF)

Médico clínico geral

Médico clínico geral (Programa de Hanseníase e Tuberculose)

Médico clínico geral (Programa de Saúde Mental)

Médico ginecologista

Médico pediatra

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Agente administrativo

Agente de arrecadação

Agente de combate às endemias

Agente fiscal

Atendente

Auxiliar de consultório odontológico

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de secretaria escolar

Cuidador

Cuidador social

Desenhista

Secretário escolar

Supervisor administrativo

Técnico agrícola

Técnico em contabilidade

Técnico de enfermagem - 40 horas

Técnico de enfermagem - 30 horas

Auxiliar administrativo

Auxiliar de biblioteca

Eletricista

Ajudante de serviços públicos pesados

Auxiliar de serviços gerais

Gari

Guarda municipal

Mecânico

Motorista

Motorista da Semed

Motorista Semus

Motorista Semus - Equipe de Saúde da Família (ESF)

Operador de máquinas pesadas

Pedreiro

Trabalhador braçal

Agente comunitário de saúde

Os interessados podem se inscrever no período de 5 a 7 de outubro de 2021, na Praça do Colono, que fica na rua XV de Novembro, bairro Centro, no horário das 8h às 16h, mediante entrega do requerimento de inscrição devidamente preenchido e dos demais documentos especificados no edital.

Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, composta por prova objetiva. Os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias também farão provas objetivas.