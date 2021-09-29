Secretaria do ES abre seleção com 40 vagas de nível médio

A oferta é de 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.360,70 a R$ 1.771,62. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais que tenham o ensino médio.