Secretaria do ES abre seleção com 40 vagas de nível médio

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de secretário educacional, auxiliar administrativo e auxiliar de biblioteca.
A oferta é de 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.360,70 a R$ 1.771,62. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais que tenham o ensino médio.
As inscrições estarão abertas no período de 30 de setembro a 6 de outubro de 2021, no site www.selecao.es.gov.br. O processo seletivo contará com inscrição e classificação, comprovação das informações e formalização dos contratos.
Os contratos de prestação de serviços terão a validade de um ano, podendo ser prorrogados.
CONFIRA OS CARGOS
Secretário escolar
- Requisitos: Certificado e/ou diploma de Nível Médio, com experiência mínima de um ano em secretaria escolar.
- Salário: R$ 1.771,62, mais auxílio-alimentação no valor de R$300.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Vagas: 10, mais cadastro de reserva
Auxiliar administrativo (área de atuação Administrativa)
- Requisito: Certificado e/ou diploma de Nível Médio.
- Salário: R$ 1.360,70, mais auxílio-alimentação no valor R$ 300.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Vagas: 10, mais cadastro de reserva
Auxiliar administrativo (área de atuação Informática)
- Requisitos: Certificado e/ou diploma de Nível Médio Integrado ou Técnico equivalente na área de Informática.
- Salário: R$ 1.360,70, mais auxílio-alimentação no valor R$ 300.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Vagas: 10, mais cadastro de reserva
Auxiliar de biblioteca
- Requisitos: Certificado e/ou diploma de Nível Médio.
- Salário: R$ 1.360,70, mais auxílio-alimentação no valor R$ 300.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Vagas: 10, mais cadastro de reserva