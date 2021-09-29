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Temporários

Secretaria do ES abre seleção com 40 vagas de nível médio

Salários variam de R$ 1.360,70 a R$ 1.771,62, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300; inscrições podem ser feitas de 30 de setembro a 6 de outubro

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 16:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 set 2021 às 16:10
provas de concursos públicos
Candidatos vão assinar contrato temporário por um período de um ano Crédito: Freepik
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de secretário educacional, auxiliar administrativo e auxiliar de biblioteca.
A oferta é de 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.360,70 a R$ 1.771,62. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais que tenham o ensino médio.
As inscrições estarão abertas no período de 30 de setembro a 6 de outubro de 2021, no site www.selecao.es.gov.br. O processo seletivo contará com inscrição e classificação, comprovação das informações e formalização dos contratos.
Os contratos de prestação de serviços terão a validade de um ano, podendo ser prorrogados.

CONFIRA OS CARGOS

Secretário escolar

  • Requisitos: Certificado e/ou diploma de Nível Médio, com experiência mínima de um ano em secretaria escolar.
  • Salário: R$ 1.771,62, mais auxílio-alimentação no valor de R$300.
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vagas: 10, mais cadastro de reserva

Auxiliar administrativo (área de atuação Administrativa)

  • Requisito: Certificado e/ou diploma de Nível Médio.
  • Salário: R$ 1.360,70, mais auxílio-alimentação no valor R$ 300.
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vagas: 10, mais cadastro de reserva

Auxiliar administrativo (área de atuação Informática)

  • Requisitos: Certificado e/ou diploma de Nível Médio Integrado ou Técnico equivalente na área de Informática.
  • Salário: R$ 1.360,70, mais auxílio-alimentação no valor R$ 300.
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vagas: 10, mais cadastro de reserva

Auxiliar de biblioteca

  • Requisitos: Certificado e/ou diploma de Nível Médio. 
  • Salário: R$ 1.360,70, mais auxílio-alimentação no valor R$ 300.
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vagas: 10, mais cadastro de reserva

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