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Banestes abre concurso para área de TI com salário de R$ 4,7 mil

Inscrições podem ser feitas no período de 28 de outubro a 18 de novembro; provas objetivas serão  aplicadas em Vitória, no dia 19 de dezembro

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2021 às 10:02
Agência do Banestes em Vitória
Banestes vai reforçar quadro de pessoal na área de TI Crédito: Banestes/Divulgação
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai abrir concurso público para preencher cargos da área da Tecnologia da Informação (TI). Os candidatos precisam ter nível superior nas seguintes especialidades: Desenvolvimento de Sistemas, Suporte e Infraestrutura e Segurança da Informação. O salário é de R$ 4.749, para carga horária de 30 horas semanais.
Além da remuneração, os colaboradores do banco receberão R$ 942,70 de auxílio-refeição, R$ 768,36 de auxílio-alimentação, R$ 558,16 de auxílio-creche, vale-transporte, participação nos lucros e resultados, entre outros benefícios.
edital foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial do Estado. O certame tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição.
As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 28 de outubro até as 16 horas de 18 de novembro de 2021, no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas.  A taxa de participação é de R$ 78.
Terão direito à isenção desse valor os candidatos que forem doadores de medula óssea; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado que prestaram serviços nas eleições político partidárias; comprovarem hipossuficiência econômica; pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda e pessoa com deficiência.
A solicitação do benefício deve ser feita das 16 horas do dia 28 de outubro até as 16 horas do de 1º de novembro de 2021, no site da inscrição.
A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados em Vitória, na data provável de 19 de dezembro de 2021, das 13h às 17h.
Os candidatos terão que responder 60 questões de múltipla escolha, das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Conhecimentos Bancários, Raciocínio Lógico-Matemático e Conhecimentos Específicos.
O prazo de validade do concurso será de dois anos contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração do Banestes.
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