Concurso para a PM é estratégia de médio e longo prazo na segurança

Por outro lado, um reforço na tropa se compete com melhorias salariais, verbas para custeio e investimentos. No Brasil inteiro, historicamente, isso é muito mal equilibrado, resultando por exemplo, em restrição de combustível, falta de computadores, menos treinamento que o ideal etc. Além disso, essa linha de ação implica aumento da população carcerária, já muito superior à capacidade do sistema prisional.