Modelo de companhias independentes na Grande Vitória vai trazer desafios

Viaturas da PM Crédito: Hélio Filho/Secom

Como explicamos na semana passada, um Batalhão PMES equivale a uma coorte dos exércitos romanos. Com séculos de experiências vitoriosas, os antepassados dos italianos e de muitos capixabas fixaram claramente critérios, não totalmente engessados, para determinar a relação ideal entre o número de subordinados e superiores, nos diversos níveis hierárquicos.

Basicamente, 500 cabos e soldados seriam bem comandados por um tenente-coronel, tendo um major como subcomandante, com a ajuda de 5 capitães, 5 tenentes e 50 sargentos. Um total de 562 militares, que pode ser um pouco maior ou menor dependendo das circunstâncias. A coordenação entre os batalhões e as decisões estratégicas e de longo prazo ficam por conta dos coronéis.

Também os romanos criaram unidades autônomas de tamanho intermediário entre legiões e centúrias e coortes. Há registros de “centúrias” com 180 soldados, adequadas para determinadas missões. Então, uma Companhia Independente seria uma companhia anabolizada, com a autonomia – e a burocracia – de um batalhão, porém com, digamos, a metade dos soldados.

Além do custo financeiro e de drenar parte do efetivo para tarefas administrativas, adotar esse modelo na RMGV trará desafios adicionais. Por exemplo, em uma reunião do Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano, os comandantes das CiaInd e dos batalhões estão em graus hierárquicos diferentes e não teriam a mesma voz, ainda mais em uma instituição na qual isto é rigidamente obedecido. Também dará trabalho evitar o jogo de “empurra”: cachorro que tem dois donos morre de fome.

Outra questão é o alinhamento com as demais autoridades públicas que têm papeis importantes na segurança pública. É extremamente necessária uma perfeita coincidência entre a área geográfica de atuação da PM, da PC, do MP e do Judiciário, já que não existem instâncias de coordenação entre todas elas. Também é complicado um prefeito ou comandante de guarda municipal ter que discutir e executar ações coordenadas com mais de um comando de unidade PM.

Em cidades densamente povoadas como o Rio de Janeiro e São Paulo, é inevitável ter mais de um batalhão por município, mas, na Grande Vitória , eventuais vantagens obtidas com a decisão do governo estadual podem não compensar os desafios, custos adicionais e dificuldades na coordenação estratégica etc.