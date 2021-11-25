Porsche e BMW: carros de luxo apreendidos viram viaturas da PRF no ES

Segundo a PRF, os carros serão utilizados em operações especiais, ações educativas e eventos. Por decisão da Justiça Federal, os veículos foram cedidos à instituição e caracterizados como viaturas policiais, recebendo adesivos de identificação, luzes intermitentes, sirenes e sistema de comunicação.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o BMW 320i 2.0 deverá permanecer no Espírito Santo por tempo indeterminado, "até que seja resolvido o processo judicial a que está vinculado", e ainda não há previsão quanto à permanência do Porsche Cayenne GTS.

CONHEÇA OS MODELOS QUE VIRARAM VIATURAS NO ES:

Porsche Cayenne GTS

Porsche Cayenne GTS passa a integrar frota da PRF-ES Crédito: Divulgação/Governo Federal

O maior modelo da fabricante alemã tem debaixo do capô um motor V6 3.6 biturbo que desenvolve 440 cv de potência e está acoplado a uma transmissão automática Tiptronic S de oito velocidades e 61 kgfm já a 1.600 RPM, fazendo de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos. Equipado com tração integral e relação peso/potência de 4,7 kg/cv, a configuração GTS (de Gran Turismo Sport), arranca muito forte apesar de ter mais de duas toneladas, atingindo a velocidade máxima de 262 km/h. Outro detalhe é o sistema de escape “ativo”, além de ser mais esportivo a peça deixa o ronco do motor mais forte, o modelo ainda traz de série um sistema de freios mais eficiente, dotados de discos enormes de 390 mm de diâmetro na dianteira e 358 mm na traseira.

BMW 320I 2.0

BMW 320I 2.0 é agora um veículo de luxo da frota da PRF Crédito: Divulgação/Governo Federal

O segundo sedã médio da marca a integrar a frota PRF é catarinense de sangue germânico, produzido em Araquari/SC, é equipado com motor TwinPower Turbo de quatro cilindros em linha e 1.998 cm³, com 184 cavalos de potência (5.000 a 6.500 rpm) e torque de 30,6 kgfm (1.350 a 4.000 rpm). O conjunto motriz, que inclui ainda tração traseira e câmbio automático de oito marchas, faz com que o sedã seja capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 240 km/h. O modelo é equipado com os mesmos itens tecnológicos do parceiro de plantão 330i M Sport.