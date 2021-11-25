Porsche e BMW: carros de luxo apreendidos viram viaturas da PRF no ES

Já imaginou a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo equipada com frota de carros de luxo? Há cerca de dois meses, a PRF ganhou um BMW 320i 2.0 e, mais recentemente, no dia 20 de outubro, recebeu um Porsche Cayenne GTS. Ambos, entre sete veículos da categoria recebidos pela corporação no país, são frutos de apreensões e deixaram de pertencer a criminosos — automóveis foram cedidos à instituição pela Justiça Federal.
Segundo a PRF, os carros serão utilizados em operações especiais, ações educativas e eventos. Por decisão da Justiça Federal, os veículos foram cedidos à instituição e caracterizados como viaturas policiais, recebendo adesivos de identificação, luzes intermitentes, sirenes e sistema de comunicação.
A Polícia Rodoviária Federal informou que o BMW 320i 2.0 deverá permanecer no Espírito Santo por tempo indeterminado, "até que seja resolvido o processo judicial a que está vinculado", e ainda não há previsão quanto à permanência do Porsche Cayenne GTS.
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Porsche Cayenne GTS
O maior modelo da fabricante alemã tem debaixo do capô um motor V6 3.6 biturbo que desenvolve 440 cv de potência e está acoplado a uma transmissão automática Tiptronic S de oito velocidades e 61 kgfm já a 1.600 RPM, fazendo de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos. Equipado com tração integral e relação peso/potência de 4,7 kg/cv, a configuração GTS (de Gran Turismo Sport), arranca muito forte apesar de ter mais de duas toneladas, atingindo a velocidade máxima de 262 km/h. Outro detalhe é o sistema de escape “ativo”, além de ser mais esportivo a peça deixa o ronco do motor mais forte, o modelo ainda traz de série um sistema de freios mais eficiente, dotados de discos enormes de 390 mm de diâmetro na dianteira e 358 mm na traseira.
BMW 320I 2.0
O segundo sedã médio da marca a integrar a frota PRF é catarinense de sangue germânico, produzido em Araquari/SC, é equipado com motor TwinPower Turbo de quatro cilindros em linha e 1.998 cm³, com 184 cavalos de potência (5.000 a 6.500 rpm) e torque de 30,6 kgfm (1.350 a 4.000 rpm). O conjunto motriz, que inclui ainda tração traseira e câmbio automático de oito marchas, faz com que o sedã seja capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 240 km/h. O modelo é equipado com os mesmos itens tecnológicos do parceiro de plantão 330i M Sport.
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