Uma passageira passou mal dentro de um avião que estava previsto para decolar do Aeroporto de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Segundo a companhia aérea GOL, empresa responsável pela aeronave, o problema foi provocado por uma falha no fornecimento de energia, que acabou interrompendo o funcionamento do ar-condicionado.

Ar-condicionado de avião dá defeito e passageira passa mal no Aeroporto de Vitória Crédito: Felipe Carneiro/Divulgação ASeB

Antes de decolar, houve um problema na unidade auxiliar de fornecimento de energia (APU) da aeronave. Segundo a GOL, a unidade é usada para manter o ar-condicionado funcionando quando o avião está em solo. Já com o avião no ar, o sistema de ar-condicionado não depende da APU e segue operando normalmente.

Com a falha no ar-condicionado, uma mulher acabou passando mal no momento do embarque. A GOL afirmou que foi prestada toda a assistência necessária a ela e que os passageiros pousaram em segurança em Guarulhos. Veja a nota da companhia na íntegra:

"A GOL informa que o voo G3 1385, que faz a rota Vitória-Guarulhos, nesta quarta-feira, 24, apresentou falha na unidade auxiliar de fornecimento de energia (APU). Quando a aeronave está em solo, a APU é usada para manter o ar condicionado da aeronave funcionando. Com a aeronave em voo, o sistema de ar condicionado não depende da APU e segue operando normalmente.