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Voo para Guarulhos

Ar-condicionado de avião dá defeito e passageira passa mal no Aeroporto de Vitória

Segundo a companhia aérea, houve uma falha no fornecimento de energia, que causou o problema; a mulher foi socorrida e o avião decolou
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:47

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:47

Uma passageira passou mal dentro de um avião que estava previsto para decolar do Aeroporto de Vitória na noite desta quarta-feira (24). Segundo a companhia aérea GOL, empresa responsável pela aeronave, o problema foi provocado por uma falha no fornecimento de energia, que acabou interrompendo o funcionamento do ar-condicionado. 
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Ar-condicionado de avião dá defeito e passageira passa mal no Aeroporto de Vitória Crédito: Felipe Carneiro/Divulgação ASeB
Antes de decolar, houve um problema na unidade auxiliar de fornecimento de energia (APU) da aeronave. Segundo a GOL, a unidade é usada para manter o ar-condicionado funcionando quando o avião está em solo. Já com o avião no ar, o sistema de ar-condicionado não depende da APU e segue operando normalmente. 
Com a falha no ar-condicionado, uma mulher acabou passando mal no momento do embarque. A GOL afirmou que foi prestada toda a assistência necessária a ela e que os passageiros pousaram em segurança em Guarulhos. Veja a nota da companhia na íntegra:
"A GOL informa que o voo G3 1385, que faz a rota Vitória-Guarulhos, nesta quarta-feira, 24, apresentou falha na unidade auxiliar de fornecimento de energia (APU). Quando a aeronave está em solo, a APU é usada para manter o ar condicionado da aeronave funcionando. Com a aeronave em voo, o sistema de ar condicionado não depende da APU e segue operando normalmente.
A Companhia ressalta que está prestando toda a assistência necessária à cliente que passou mal durante o embarque. A GOL informa ainda que demais passageiros pousaram em segurança às 22h04 no Aeroporto de Guarulhos."

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