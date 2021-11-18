Aeroporto de Vitória terá nova rota com voos diretos para Goiânia

Aeroporto de Vitória contará, a partir do próximo dia 26, com uma nova rota doméstica, Vitória - Goiânia, operada pela Gol Linhas Aéreas. A companhia aérea disponibilizará seis voos semanais, com opções todos os dias da semana — exceto às quintas-feiras. As passagens já estão à venda.

Com a nova rota, o aeroporto capixaba passará a ter ligação direta para nove destinos nacionais, com voos para Brasília, Congonhas, Confins, Guarulhos, Goiânia, Recife, Santos Dumont, Salvador e Viracopos.

Com nova rota, Aeroporto de Vitória passará a ter ligação direta para nove destinos nacionais Crédito: Divulgação | Zurich Airport Brasil

RECUPERAÇÃO DE VOOS

No mês de outubro, o Aeroporto de Vitório registrou a maior movimentação de passageiros desde o início da pandemia, com o total de 218 mil pessoas entre chegadas e partidas, o que representa uma recuperação de 75% do movimento em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia.

A Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto, reforça que a recuperação dos voos vem ocorrendo de forma gradual e constante, e a previsão para novembro é de chegar a uma recuperação de 81% do movimento, na comparação com novembro de 2019.