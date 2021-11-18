Aeroporto de Vitória terá nova rota com voos diretos para Goiânia

O Aeroporto de Vitória contará, a partir do próximo dia 26, com uma nova rota doméstica, Vitória - Goiânia, operada pela Gol Linhas Aéreas. A companhia aérea disponibilizará seis voos semanais, com opções todos os dias da semana — exceto às quintas-feiras. As passagens já estão à venda.
Com a nova rota, o aeroporto capixaba passará a ter ligação direta para nove destinos nacionais, com voos para Brasília, Congonhas, Confins, Guarulhos, Goiânia, Recife, Santos Dumont, Salvador e Viracopos.
RECUPERAÇÃO DE VOOS
A Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto, reforça que a recuperação dos voos vem ocorrendo de forma gradual e constante, e a previsão para novembro é de chegar a uma recuperação de 81% do movimento, na comparação com novembro de 2019.
A administradora do aeroporto também destaca que todos os protocolos sanitários são seguidos, estritamente, no Aeroporto de Vitória e que a malha aérea é dinâmica, podendo sofrer alterações de acordo com a companhia aérea.