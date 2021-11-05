Aeroporto de Vitória ganha sala VIP para passageiros; veja fotos

A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória , anunciou que o terminal inaugurou nesta semana sua primeira sala VIP para passageiros. O espaço de 150 metros oferece aos clientes diversas facilidades, como sala de reunião, sala de TV, sala Zen, espaço kids e áreas de descanso e de refeições.

Administrada pela Global Lounge Network, empresa norte-americana dedicada ao segmento de construção e administração de salas VIP ao redor do mundo, essa é a terceira sala inaugurada em aeroportos do Brasil pela empresa. As primeiras foram em Florianópolis, também administrado pela Zurich, e Foz do Iguaçu.

Batizado de "The Lounge Vitória", o espaço vai disponibilizar aos passageiros cardápios diferenciados para o café da manhã, almoço e snacks, além de uma diversidade de cafés, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e Wi-Fi dedicado.

Sala VIP do Aeroporto de Vitória

“A Zurich Airport Brasil tem como premissa sempre pensar em soluções que melhoram o conforto e a satisfação dos passageiros. A sala VIP é mais um dessas opções que a concessionária se orgulha em inaugurar. Ela reforça nosso compromisso em tornar a experiência dos passageiros mais completa e prazerosa” afirma o diretor Comercial, Eduardo Zucareli.

QUEM PODE USAR

Para acessar o espaço, os clientes devem ter o benefício de acesso em seu cartão de crédito vinculado ao Priority Pass ou Lounge Key.