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Aeroporto de Vitória é eleito o segundo melhor do Brasil

Terminal capixaba alcançou o posto pela primeira vez, ficando atrás apenas de Florianópolis; veja a avaliação dos passageiros sobre os 20 maiores aeroportos do país

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:04

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

16 set 2021 às 10:04
Fachada do Aeroporto de Vitória
Fachada do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação
Pela primeira vez, o Aeroporto de Vitória foi escolhido pelos usuários como o segundo melhor do Brasil. A conquista foi registrada na Pesquisa de Satisfação Geral dos Passageiros realizada no mês de agosto nos 20 maiores terminais aeroportuários do país pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), do Ministério da Infraestrutura.
O Eurico de Aguiar Salles, até o início de 2018, figurava entre os últimos aeroportos da lista. Com a inauguração do novo terminal, em março de 2018, passou a figurar entre os cinco melhores do país, avanço que foi consolidado após o aeroporto ser concedido à iniciativa privada, no início de 2020, alcançando agora o inédito segundo lugar geral. 
No mês de agosto, o Aeroporto de Vitória ficou atrás apenas do terminal de Florianópolis. Ambos são operados pela Zurich Airport Brasil.

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O terminal capixaba, que vem recebendo melhorias desde que a Zurich assumiu a operação, atingiu a nota 4,63 na pesquisa, sendo que o máximo é 5. Florianópolis, com um terminal novo inaugurado em 2019, atingiu a nota 4,67.
Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, afirmou que o resultado vem do aumento da qualidade nos serviços ofertados. "São inúmeras as melhorias que implantamos, como Wi-Fi potente e gratuito, mais disponibilidade de assentos, mudanças na sinalização dentro do terminal e o conceito de aeroporto silencioso, com chamadas automáticas para voos. Até o final do ano, teremos todas as longarinas com ponto de carregamento para eletrônicos", comentou.
"Estamos muito orgulhosos e nosso desejo é que o capixaba sinta o mesmo orgulho. Esse é um reconhecimento que vem dos passageiros, o que é muito importante para nós. Sinaliza que estamos no caminho certo", comemorou Gesse.

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A Secretaria de Aviação Civil voltou a realizar a pesquisa em agosto. O levantamento estava parado desde abril em função da pandemia do coronavírus.

VEJA O RANKING DOS 20 MELHORES AEROPORTOS DO BRASIL

  1. Florianópolis - nota 4,67
  2. Vitória - 4,63
  3. Curitiba - 4,62
  4. Maceió - 4,61
  5. Fortaleza - 4,60
  6. Campinas - 4,56
  7. Goiânia - 4,52
  8. Confins - 4,52
  9.  Natal - 4,50
  10. Porto Alegre - 4,48
  11. Santos Dumont - 4,47
  12. Salvador - 4,46
  13. Manaus - 4,46
  14. Guarulhos - 4,40
  15. Congonhas - 4,39
  16. Galeão - 4,36
  17. Recife - 4,25
  18. Brasília - 4,24
  19. Cuiabá - 4,20 
  20. Belém - 4,13
* Fonte: Pesquisa de Satisfação Geral dos Passageiros - agosto

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