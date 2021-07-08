Aeroporto de Vitória ganha mais 12 voos para Rio, São Paulo e Brasília

Pátio de aeronaves do Aeroporto de Vitória: novos voos da Latam

A companhia está ampliando as operações de Vitória para Guarulhos/São Paulo (de 24 para 26 voos semanais), Congonhas/São Paulo (de 10 para 12 voos semanais), Brasília (de 6 para 9 voos semanais) e o Santos Dumont/Rio (de 5 para 10 voos semanais).