O Aeroporto de Vitória vai ganhar mais opções de voos comerciais para os principais destinos domésticos do Brasil. A Latam anunciou nesta quinta-feira (8) que vai ampliar a malha aérea no Espírito Santo em julho para três cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
A companhia está ampliando as operações de Vitória para Guarulhos/São Paulo (de 24 para 26 voos semanais), Congonhas/São Paulo (de 10 para 12 voos semanais), Brasília (de 6 para 9 voos semanais) e o Santos Dumont/Rio (de 5 para 10 voos semanais).
Aeroporto de Vitória ganha mais 12 voos para Rio, São Paulo e Brasília
A ampliação faz parte da nova malha aérea da empresa para o mês, com novas frequências e rotas para várias destinos do país em função do aumento na demanda doméstica. Veja todas os voos.
Essa retomada gradual também vem sendo sentida por outras companhias, como a Azul, que retomou o voo Vitória-Recife recentemente.