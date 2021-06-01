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Aviação

Aeroporto de Vitória volta a ter voos diretos para Recife

Após cinco meses sem conexão direta, o Espírito Santo volta a ter uma rota aérea para a capital pernambucana a partir da próxima semana com seis voos semanais
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

01 jun 2021 às 19:42

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:42

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Após cinco meses sem uma conexão direta, o Aeroporto de Vitória voltará a ter voos para Recife, no Pernambuco. A rota será retomada no dia 8 de junho pela Azul Linhas Aéreas com seis voos semanais. A volta da operação acontece em um momento em que as companhias estão ampliando a malha aérea no país, que segue reduzida em função da pandemia do coronavírus.
Aeroporto de Vitória volta a ter voos diretos para Recife
As informações são da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Eurico de Aguiar Salles. Na semana passada, o terminal capixaba também retomou a rota para Salvador, na Bahia, com dois voos diretos semanais da Gol Linhas Aéreas. 

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Com o retorno das rotas, o Aeroporto de Vitória volta a operar para oito terminais no país: Brasília, Confins, Congonhas, Guarulhos, Recife, Salvador, Santos Dumont e Viracopos.
No caso do voo Vitória-Recife, essa é a segunda retomada operacional. A rota foi suspensa no início da pandemia e voltou em dezembro, mas foi novamente paralisada em janeiro deste ano, segundo a Zurich.

HORÁRIOS DOS VOOS

  • Vitória -  Recife: opera de segunda-feira à sábado, com decolagem as 5h e chegada às 07h20
  • Recife - Vitória: opera de domingo à sexta-feira, com decolagem as 21h55 e chegada 00h15

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