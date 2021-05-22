Aeroporto de Vitória volta a ter voos diretos para Salvador

Pátio de aeronaves do Aeroporto de Vitória Crédito: Leonardo Limas/Zurich Airport Brasil

A partir do dia 24 de maio (segunda-feira) a companhia aérea Gol vai retomar a rota entre o Aeroporto de Vitória e o de Salvador. A programação prevê dois voos diretos semanais para a capital baiana, estendendo a oferta ao longo de junho.

Os voos diretos para esse destino haviam sido interrompidos em março deste ano. Com o retorno da rota, o Aeroporto de Vitória volta a operar, segundo a Zurich Airport Brasil , para sete aeroportos do país: Brasília, Confins, Congonhas, Guarulhos, Salvador, Santos Dumont e Viracopos.

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS TEM QUEDA DE 40%

Apesar da retomada de algumas rotas, como é o caso da de Salvador, quando olhamos para os dados do primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, a queda na movimentação de passageiros e de aeronaves no terminal capixaba é muito expressiva.

Dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil, mostram que nos três primeiros meses do ano passado a movimentação de passageiros foi de 709.482, enquanto no mesmo período de 2021 o número é de 437.613, uma queda de quase 40% na circulação de passageiros.

Já em relação ao número de aeronaves, também com base no primeiro trimestre, houve uma redução de 2020 para 2021 de 1.655 unidades. Em 2020, a movimentação foi de 5.965 aviões, enquanto em 2020 de 4.310.

Vista aérea do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Aiport/Divulgação

As duas situações têm relação com a pandemia do novo coronavírus . Até março do ano passado, restrições de circulação praticamente não existiam, e o Brasil, assim como a maioria dos países no mundo, ainda não tinha sentido os efeitos da crise sanitária.

A mudança drástica de comportamento e as recomendações mais restritivas das autoridades aconteceram principalmente a partir de abril de 2020, período inclusive em que os voos foram muito afetados, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.