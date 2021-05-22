Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retorno das atividades

Aeroporto de Vitória volta a ter voos diretos para Salvador

O terminal capixaba, operado pela Zurich Airport Brasil, vai oferecer dois voos semanais para a capital baiana

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 01:00

Públicado em 

22 mai 2021 às 01:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Pátio de aeronaves do Aeroporto de Vitória
Pátio de aeronaves do Aeroporto de Vitória Crédito: Leonardo Limas/Zurich Airport Brasil
A partir do dia 24 de maio (segunda-feira) a companhia aérea Gol vai retomar a rota entre o Aeroporto de Vitória e o de Salvador.  A programação prevê dois voos diretos semanais para a capital baiana, estendendo a oferta ao longo de junho.
Os voos diretos para esse destino haviam sido interrompidos em março deste ano. Com o retorno da rota, o Aeroporto de Vitória volta a operar, segundo a Zurich Airport Brasil, para sete aeroportos do país: Brasília, Confins, Congonhas, Guarulhos, Salvador, Santos Dumont e Viracopos.

Veja Também

Anac autoriza voos da Itapemirim, que abrirá rota para Vitória em setembro

Área do Aeroporto de Vitória pode ter shopping, hospital e hotel

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS TEM QUEDA DE 40%

Apesar da retomada de algumas rotas, como é o caso da de Salvador, quando olhamos para os dados do primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, a queda na movimentação de passageiros e de aeronaves no terminal capixaba é muito expressiva. 
Dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil, mostram que nos três primeiros meses do ano passado a movimentação de passageiros foi de 709.482, enquanto no mesmo período de 2021 o número é de 437.613, uma queda de quase 40% na circulação de passageiros. 
Já em relação ao número de aeronaves, também com base no primeiro trimestre, houve uma redução de 2020 para 2021 de 1.655 unidades. Em 2020, a movimentação foi de 5.965 aviões, enquanto em 2020 de 4.310.
Aeroporto de Vitória sendo monitorado por drone
Vista aérea do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Aiport/Divulgação
As duas situações têm relação com a pandemia do novo coronavírus. Até março do ano passado, restrições de circulação praticamente não existiam, e o Brasil, assim como a maioria dos países no mundo, ainda não tinha sentido os efeitos da crise sanitária. 
A mudança drástica de comportamento e as recomendações mais restritivas das autoridades aconteceram principalmente a partir de abril de 2020, período inclusive em que os voos foram muito afetados, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.
Tudo indica que a partir dos dados de abril, seja registrada uma melhora do desempenho do segmento aéreo na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, não deverá ser suficiente para retomar o patamar pré-pandemia.
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Bolsonaro planeja visitar o Espírito Santo duas vezes em 2021

Ford começa a importar carros pelo ES após fechar fábricas no Brasil

"Fábrica da Marcopolo em São Mateus tem muito espaço para crescer"

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Economia Vitória (ES) Salvador (BA)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados