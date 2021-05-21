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Agendas econômicas

Bolsonaro planeja visitar o Espírito Santo duas vezes em 2021

O presidente da República vem ao Estado no dia 11 de junho e prepara nova agenda ainda para este ano, segundo o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo, que é quem está articulando as visitas

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 01:00

Públicado em 

21 mai 2021 às 01:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas Beatriz Seixas
O presidente da República Jair Bolsonaro vai visitar o ES no dia 11 de junho
O presidente da República Jair Bolsonaro vai visitar o ES no dia 11 de junho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) vai visitar o Espírito Santo nos próximos dias. Ele vai ter agendas em pelo menos três cidades capixabas - Vitória, Linhares e São Mateus - no dia 11 (sexta-feira). Esta vai ser a primeira vez que o chefe do Executivo nacional vem ao Estado desde que assumiu o cargo, em 2019.
Aliás, a visita ao Espírito Santo não deve se limitar a do dia 11 de junho. Segundo o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Evair de Melo (PP) - que é quem está organizando a viagem -, já há uma segunda agenda prevista ainda para 2021.
O parlamentar contou à coluna que ele está planejando junto à equipe do governo federal um retorno de Bolsonaro no segundo semestre deste ano. Evair afirmou que a data já foi definida, mas que, por enquanto, prefere não divulgar.
"Também já estamos desenhando outra visita do presidente para o segundo semestre, mas vamos deixar para falar dela mais para frente"
Evair de Melo - Deputado federal e vice-líder do governo na Câmara

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O deputado ponderou que a presença de Bolsonaro no Estado além de mostrar os avanços dos projetos da União em terras capixabas, será importante para apresentar e reforçar junto ao presidente o potencial do Espírito Santo.
Ele citou que nesta semana ele, em conjunto com demais autoridades públicas e privadas, apresentou ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, arranjos produtivos sólidos da economia local, e a ideia é também mostrar a Bolsonaro a força da economia capixaba.

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COMPROMISSOS

Entre os compromissos desta primeira visita está sendo planejada, conforme mostrou o colega Geraldo Campos Jr, a ida do presidente à indústria da Café Cacique, em LinharesNo mesmo município, ele cumpre agenda no aeroporto regional, onde vai dar a ordem de serviço para início das obras do terminal de passageiros e a licença para a operação da nova pista de pousos e decolagens, construída com recursos federais e do governo do Estado.
O chefe do Executivo também vai visitar São Mateus para a entrega de casas populares. Já na Grande Vitória, a programação prevê sobrevoos para acompanhar as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e da BR 447 - nova rodovia federal que vai ligar a Leste-Oeste ao entroncamento das BRs 262 e 101. 
O presidente e a sua comitiva também devem sobrevoar o Porto de Vitória. Esse ativo vai ser concedido à iniciativa privada ainda neste ano e a Codesa vai ser a primeira companhia docas do país a ser privatizada.

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Nesta semana, dois ministros do governo Bolsonaro estiveram no Espírito Santo. Bento Albuquerque cumpriu, no dia 19, agendas junto ao segmento de rochas ornamentais e visitou a Samarco.  
Além dele, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves esteve em Vitória no dia 18. Ela participou de um evento no Viaduto Araceli, no final da Praia de Camburi, para a divulgação da Campanha Maio Laranja - que tem como objetivo conscientizar a população no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Agora, o próximo integrante do governo federal previsto para visitar o Estado é o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ainda de acordo com o deputado federal Evair de Melo, ele vai ter, no dia 7 de junho, compromissos no Ifes de Cachoeiro de Itapemirim. Dias depois, será a vez do presidente Bolsonaro estar presente no Estado.  
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Beatriz Seixas

Beatriz Seixas Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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