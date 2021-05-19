Após operação da PF na Codesa, Montenegro deixa a Findes

Luis Claudio Santana Montenegro deixou o cargo de diretor de Defesa de Interesses da Federação das Indústrias do Espírito Santo Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Embora a operação não guarde qualquer relação com a Findes e também não cite o nome do engenheiro, a coluna apurou que a permanência de Montenegro na federação foi considerada delicada, uma vez que ele presidiu a Codesa de 2016 a 2019, parte do período em que as supostas irregularidades teriam acontecido na Companhia Docas.

Conforme a coluna apurou, a saída da Findes foi um pedido do próprio Montenegro e aconteceu de forma amigável. Tanto é que as portas da federação continuam abertas para o engenheiro, segundo contou à coluna a presidente da entidade industrial, Cris Samorini.

Ela citou que se trata de uma interrupção momentânea do contrato e que o retorno do profissional não está descartado. Cris lembrou que Montenegro foi contratado, em agosto de 2020, no início da sua gestão, para tratar de assuntos estratégicos da entidade, como infraestrutura, petróleo, gás e energia, e que a escolha dele como um quadro da federação foi pautada no conhecimento técnico e na experiência que ele tem em temas de elevado interesse da indústria.

Na visão da presidente, "Montenegro vinha desempenhando um trabalho técnico irretocável" e ao longo dos nove meses em que esteve na Findes demonstrou "ótima capacidade de argumentação, especialmente a partir de estudos e trabalhos técnicos". Mas ela ponderou ser compreensível que agora ele precise se dedicar aos assuntos pessoais.

Além da necessidade de mais tempo, fontes ouvidas pela coluna consideraram que diante do escândalo de corrupção na Codesa, o trabalho de Luis Claudio Montenegro como consultor poderia ser comprometido, uma vez que a investigação na Companhia Docas poderia vir a causar algum tipo de constrangimento para ele e para a Findes, mesmo que até o momento não tenha sido divulgada pela Polícia Federal nenhuma informação que o relacione com as irregularidades investigadas.

ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES E TAREFAS

Cris Samorini frisou que mesmo com a saída de Montenegro, a Findes vai continuar a estruturar e fortalecer os eixos de defesa dos interesses da indústria capixaba. Segundo ela, esse é um ponto determinante em sua gestão.

De acordo com a industrial, é cedo para falar em possíveis substituições. Para ela, o trabalho que foi iniciado em agosto terá continuidade com a equipe que já vinha atuando nessa área com o então diretor.

"Temos uma equipe bem estruturada e preparada. Eu já tive reuniões com ela e agora estamos adequando alguns pontos, redistribuindo temas e, por enquanto, é essa equipe que vai conduzir os trabalhos."

Procurado pela coluna, Luis Claudio Montenegro não se manifestou.

Porto de Vitória: Codesa foi presidida por Luis Claudio Montenegro de 2016 a 2019 Crédito: Codesa/Divulgação

PERFIL

Luis Claudio Montenegro é, desde 2002, funcionário de carreira da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Em 2009, foi diretor de Planejamento e Informações da Secretaria de Portos, além de ter atuado como coordenador do Plano Nacional de Logística Portuária.