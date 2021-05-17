Ricardo Saiter, de cinza, e Edward de Freitas, de camisa branca, são, respectivamente, primo e irmão da senadora Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Presos em operação da PF contra corrupção na Codesa são liberados

Edward e Ricardo estavam no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, em Viana, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Eles foram alvos de mandado de prisão temporária, que tem prazo de duração de cinco dias e pode ser prorrogado por mais cinco. Pelo período, o pedido de detenção não foi estendido, já que eles foram liberados após o quinto dia de prisão. A operação está sob sigilo.

De acordo com a PF, os ex-coordenadores da Codesa são apontados como membros de uma organização criminosa que atuou na estatal, que interferia em licitações, superfaturava contratos e desviava recursos públicos.

A investigação, conforme a PF, contou com a colaboração da atual gestão da Codesa, que, em auditoria realizada, estima que a organização criminosa pode ter desviado cerca de R$ 9 milhões somente em dois contratos. A operação teve início a partir de uma denúncia de exigência de vantagens ilícitas por servidores da Codesa em um contrato de locação de veículos. Os crimes ocorreram entre os anos de 2015 e 2018, de acordo com a polícia.

Para receber os recursos desviados, o grupo investigado utilizava um escritório de advocacia, responsável por simular a prestação de serviços advocatícios para lastrear a movimentação dos valores. As investigações revelaram ainda que a lavagem do dinheiro ilegal também ocorria por meio da compra de imóveis de luxo e do pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

Além dos dois familiares de Rose, uma terceira pessoa foi presa em flagrante em Brasília, por porte ilegal de arma, durante a operação. Ela foi liberada após pagar fiança. O valor não foi divulgado.

Como a operação atinge uma parlamentar em exercício, que tem foro privilegiado, os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda mantém a investigação sob sigilo.

OUTRO LADO

Por meio de nota, divulgada na quarta, Rose de Freitas afirmou que nunca cometeu "nenhum ato ilícito ao longo dos oito mandatos exercidos na vida pública". A parlamentar disse ter sido surpreendida pelos mandados de busca e apreensão e pelas prisões.

A reportagem tenta contato com os advogados de Edward e Ricardo, que ainda não foram localizados. O espaço está aberto para a manifestação da defesa dos dois ex-coordenadores da Codesa.

Confira a nota completa enviada pela senadora, na última quarta-feira:

Fui surpreendida hoje, às 9h, pelo mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Nunes Marques, do STF, no meu apartamento funcional onde resido, em Brasília. Desconheço, até o momento, as razões do mandado e reafirmo não ter cometido qualquer ato ilícito ao longo dos oito mandatos exercidos na vida pública. Fui igualmente surpreendida pelas prisões de meu irmão e de meu assessor, realizadas no estado do Espírito Santo.

Confio no reestabelecimento da verdade e na apuração das possíveis motivações que ensejaram tamanha agressão. Identifico claramente uma tentativa de desabonar minha honra e dignidade. Não cederei a pressões de qualquer natureza, venham de onde vierem. Providências legais cabíveis estão sendo tomadas para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e apurados. Sempre exerci com coragem, ética e dedicado trabalho os mandatos que honradamente recebi do povo do Espírito Santo. Todos os demais esclarecimentos serão prestados pelos nossos advogados, que se pronunciarão oportunamente.

O QUE DIZ A CODESA