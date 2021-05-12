Grupo gaúcho vai investir R$ 8 milhões em fábrica de válvula plástica no ES

Empresa vai iniciar em Linhares a fabricação de tampas plásticas conhecidas como válvulas pump Crédito: Freepik/Divulgação

grupo gaúcho Dompel vai implantar na cidade do Norte capixaba uma fábrica de tampas plásticas, as chamadas válvulas pump e válvulas gatilho, que funcionam como dispensadoras e pulverizadoras de líquidos. O município de Linhares virou alvo de mais uma empresa que deseja investir no Espírito Santo. Oas chamadas válvulas pump e válvulas gatilho, que funcionam como dispensadoras e pulverizadoras de líquidos.

O nome das válvulas talvez não seja muito familiar, mas esse tipo de item está no dia a dia da maioria das pessoas, como no caso de produtos cosméticos, de limpeza, de jardinagem, de higiene, entre outros. O negócio, batizado de Pump América, vai receber investimentos iniciais de R$ 8 milhões, mas a expectativa do empreendedor é chegar a R$ 16 milhões conforme a planta industrial se consolidar.

A montagem da unidade já está em andamento no bairro Canivete, em uma área de 30 mil metros quadrados. A previsão é que, a partir de agosto, a Pump dê início à operação da fábrica, que prevê uma produção diária de 200 mil válvulas e a contratação de cerca de 100 profissionais.

O empresário e sócio do negócio, Jobem Donada, conversou com a coluna e disse que a produção capixaba vai ser voltada para atender o mercado nacional e posteriormente países da América do Sul. Segundo ele, hoje o Brasil tem uma elevada dependência desse produto, que vem quase que em sua totalidade da China.

Produto como a válvula gatilho vai ser fabricado na planta industrial da Pump América, em Linhares Crédito: Carola68/Pixabay

"Essa será a primeira fábrica de válvulas da América Latina com essa escala de produção. Esperamos ter esse volume grande para conseguirmos um preço competitivo no mercado" Jobem Donada - Sócio da Pump

Donada conta que há cerca de um ano o projeto vem sendo planejado e a ideia surgiu a partir das dificuldades de importação que ele e o seu filho, o CEO da Pump Robson Donada, perceberam existir no mercado em meio ao cenário de pandemia do coronavírus, com prazos maiores de entrega do produto e preços mais elevados.

Aliás, esse diagnóstico guarda relação com o negócio que o grupo já atua. A Dompel, há 40 anos no mercado e com unidade em Caxias do Sul (RS), é líder na América Latina na fabricação de móveis e acessórios para salões de beleza. E, como a empresa também importa as válvulas e conhece o segmento, ela percebeu que poderia estar diante de uma oportunidade.

Fachada da empresa Pump, no bairro Canivete, onde vai funcionar a fábrica de válvulas plásticas Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares

PARCEIRO CHINÊS

Jobem Donada explica que há cerca de duas décadas a Dompel tem um parceiro chinês que fornece os itens e que foi justamente com essa companhia que a Pump fechou negócio para comprar maquinários e a tecnologia necessária para fazer a sua própria tampa plástica. Os equipamentos deverão chegar em Linhares em junho.

O empresário fala sobre o potencial do mercado e diz que somente esse fornecedor chinês tem uma produção diária de 3 milhões a 5 milhões de válvulas.

"Para você ter uma ideia, devem ter umas 100 fábricas como essa na China. Por isso, para gente é muito importante ser competitivo. Afinal, qualquer centavo nesse setor faz a diferença. E vir para Linhares e para o Espírito Santo foi uma forma de alcançarmos esse objetivo."

Donada pontua que os benefícios fiscais e a forma como a empresa vem sendo tratada pelos gestores públicos do Espírito Santo pesaram na decisão do grupo. Para ele, Linhares oferece boa infraestrutura e está próxima de grandes mercados consumidores.

"Além disso, várias empresas amigas que estão instaladas no Espírito Santo nos recomendaram o Estado e Linhares. A fama do município está indo longe. E quando cheguei aqui fui muito bem acolhido, fora que a organização da cidade me impactou positivamente", relatou o empresário que visitou na tarde desta terça-feira (11), junto com o prefeito Guerino Zanon, o local onde a fábrica vai funcionar.

Representantes da Pump e da Prefeitura de Linhares visitaram a área onde a fábrica de válvulas vai ser instalada Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares

O prefeito comemorou o anúncio do investimento que vai ser feito pela empresa gaúcha e frisou que a chegada da companhia contribui para a diversificação da matriz econômica do município. Guerino Zanon lembrou ainda que este é o segundo empreendimento anunciado nos últimos 15 dias para Linhares.

Há duas semanas, conforme a coluna publicou em primeira mão, um grupo de investidores do Rio Grande do Sul anunciou o projeto da Craf, uma fábrica de sorvetes servidos na casca da própria fruta, que irá receber investimentos iniciais de R$ 8 milhões.

"Investimentos de R$ 16 milhões em um prazo de 15 dias são, sem dúvida, sinônimo de confiança no nosso município e no nosso Estado. Além disso, o povo linharense é vocacionado para o trabalho, com disposição para gerar riqueza e faz isso com qualidade e produtividade" Guerino Zanon - Prefeito de Linhares

EMPREGOS

A previsão é que a Pump América crie cerca de 100 vagas, sendo aproximadamente 30 no primeiro momento da operação. Vão ser demandados profissionais de vários níveis de escolaridade e a seleção está prevista para o segundo semestre. Por enquanto, porém, a empresa não divulgou canais para envio de currículo.

PRODUÇÃO DE MAIS ITENS