Grupo gaúcho vai investir R$ 8 milhões em fábrica de válvula plástica no ES

O município de Linhares virou alvo de mais uma empresa que deseja investir no Espírito Santo. O grupo gaúcho Dompel vai implantar na cidade do Norte capixaba uma fábrica de tampas plásticas, as chamadas válvulas pump e válvulas gatilho, que funcionam como dispensadoras e pulverizadoras de líquidos.
O nome das válvulas talvez não seja muito familiar, mas esse tipo de item está no dia a dia da maioria das pessoas, como no caso de produtos cosméticos, de limpeza, de jardinagem, de higiene, entre outros. O negócio, batizado de Pump América, vai receber investimentos iniciais de R$ 8 milhões, mas a expectativa do empreendedor é chegar a R$ 16 milhões conforme a planta industrial se consolidar.
A montagem da unidade já está em andamento no bairro Canivete, em uma área de 30 mil metros quadrados. A previsão é que, a partir de agosto, a Pump dê início à operação da fábrica, que prevê uma produção diária de 200 mil válvulas e a contratação de cerca de 100 profissionais.
O empresário e sócio do negócio, Jobem Donada, conversou com a coluna e disse que a produção capixaba vai ser voltada para atender o mercado nacional e posteriormente países da América do Sul. Segundo ele, hoje o Brasil tem uma elevada dependência desse produto, que vem quase que em sua totalidade da China.
"Essa será a primeira fábrica de válvulas da América Latina com essa escala de produção. Esperamos ter esse volume grande para conseguirmos um preço competitivo no mercado"
Donada conta que há cerca de um ano o projeto vem sendo planejado e a ideia surgiu a partir das dificuldades de importação que ele e o seu filho, o CEO da Pump Robson Donada, perceberam existir no mercado em meio ao cenário de pandemia do coronavírus, com prazos maiores de entrega do produto e preços mais elevados.
Aliás, esse diagnóstico guarda relação com o negócio que o grupo já atua. A Dompel, há 40 anos no mercado e com unidade em Caxias do Sul (RS), é líder na América Latina na fabricação de móveis e acessórios para salões de beleza. E, como a empresa também importa as válvulas e conhece o segmento, ela percebeu que poderia estar diante de uma oportunidade.
PARCEIRO CHINÊS
Jobem Donada explica que há cerca de duas décadas a Dompel tem um parceiro chinês que fornece os itens e que foi justamente com essa companhia que a Pump fechou negócio para comprar maquinários e a tecnologia necessária para fazer a sua própria tampa plástica. Os equipamentos deverão chegar em Linhares em junho.
O empresário fala sobre o potencial do mercado e diz que somente esse fornecedor chinês tem uma produção diária de 3 milhões a 5 milhões de válvulas.
"Para você ter uma ideia, devem ter umas 100 fábricas como essa na China. Por isso, para gente é muito importante ser competitivo. Afinal, qualquer centavo nesse setor faz a diferença. E vir para Linhares e para o Espírito Santo foi uma forma de alcançarmos esse objetivo."
Donada pontua que os benefícios fiscais e a forma como a empresa vem sendo tratada pelos gestores públicos do Espírito Santo pesaram na decisão do grupo. Para ele, Linhares oferece boa infraestrutura e está próxima de grandes mercados consumidores.
"Além disso, várias empresas amigas que estão instaladas no Espírito Santo nos recomendaram o Estado e Linhares. A fama do município está indo longe. E quando cheguei aqui fui muito bem acolhido, fora que a organização da cidade me impactou positivamente", relatou o empresário que visitou na tarde desta terça-feira (11), junto com o prefeito Guerino Zanon, o local onde a fábrica vai funcionar.
O prefeito comemorou o anúncio do investimento que vai ser feito pela empresa gaúcha e frisou que a chegada da companhia contribui para a diversificação da matriz econômica do município. Guerino Zanon lembrou ainda que este é o segundo empreendimento anunciado nos últimos 15 dias para Linhares.
Há duas semanas, conforme a coluna publicou em primeira mão, um grupo de investidores do Rio Grande do Sul anunciou o projeto da Craf, uma fábrica de sorvetes servidos na casca da própria fruta, que irá receber investimentos iniciais de R$ 8 milhões.
"Investimentos de R$ 16 milhões em um prazo de 15 dias são, sem dúvida, sinônimo de confiança no nosso município e no nosso Estado. Além disso, o povo linharense é vocacionado para o trabalho, com disposição para gerar riqueza e faz isso com qualidade e produtividade"
EMPREGOS
A previsão é que a Pump América crie cerca de 100 vagas, sendo aproximadamente 30 no primeiro momento da operação. Vão ser demandados profissionais de vários níveis de escolaridade e a seleção está prevista para o segundo semestre. Por enquanto, porém, a empresa não divulgou canais para envio de currículo.
PRODUÇÃO DE MAIS ITENS
O sócio da Pump América, Jobem Donada, disse à coluna que a perspectiva é com o tempo ampliar o portfólio de produção na unidade de Linhares. Um dos itens que deverá a vir ser fabricado é o porta acetona.