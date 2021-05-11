Fundo com dinheiro do petróleo deve ter saldo de R$ 1 bi até 2022

Recursos do petróleo vão contribuir para ES criar uma poupança intergeracional Crédito: Divulgação

governo do Estado espera que até o final de 2022 o Fundo Soberano - mecanismo criado para receber o dinheiro dos royalties e participações especiais do petróleo com o objetivo de gerar uma poupança intergeracional - tenha um saldo da ordem de R$ 1 bilhão.

Atualmente, o dinheiro em caixa é de R$ 441 milhões, mas pelas projeções feitas pela equipe de governo, esse valor tende a mais que dobrar até o próximo ano.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann, afirmou que dentro de um cenário realista para pessimista, a quantia deve chegar a R$ 841 milhões, mas que ele acredita que a tendência é que esse saldo supere a cifra de R$ 1 bilhão.

A projeção de R$ 841 milhões leva em consideração o barril do petróleo a US$ 60, valor que, na avaliação de Hoffmann, deve ser maior até o final de 2022, o que contribuiria para os recursos no Fundo Soberano atingirem a marca bilionária.

Os valores foram apresentados pelo secretário e pelo governador Renato Casagrande à coluna, no início desta tarde no Palácio Anchieta, e também durante apresentação em um evento híbrido - presencial e virtual - com integrantes do governo e representantes do setor privado.