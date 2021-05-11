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Futuro

Fundo com dinheiro do petróleo deve ter saldo de R$ 1 bi até 2022

Projeção do governo do Estado estima que recursos que vão formar poupança intergeracional, com o Fundo Soberano, devem chegar na casa do bilhão até o final do próximo ano

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:52

Públicado em 

11 mai 2021 às 16:52
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Arábia Saudita procura importar petróleo para manter exportações
Recursos do petróleo vão contribuir para ES criar uma poupança intergeracional  Crédito: Divulgação
O governo do Estado espera que até o final de 2022 o Fundo Soberano - mecanismo criado para receber o dinheiro dos royalties e participações especiais do petróleo com o objetivo de gerar uma poupança intergeracional - tenha um saldo da ordem de R$ 1 bilhão.
Atualmente, o dinheiro em caixa é de R$ 441 milhões, mas pelas projeções feitas pela equipe de governo, esse valor tende a mais que dobrar até o próximo ano.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann, afirmou que dentro de um cenário realista para pessimista, a quantia deve chegar a R$ 841 milhões, mas que ele acredita que a tendência é que esse saldo supere a cifra de R$ 1 bilhão.

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A projeção de R$ 841 milhões leva em consideração o barril do petróleo a US$ 60, valor que, na avaliação de Hoffmann, deve ser maior até o final de 2022, o que contribuiria para os recursos no Fundo Soberano atingirem a marca bilionária.
Os valores foram apresentados pelo secretário e pelo governador Renato Casagrande à coluna, no início desta tarde no Palácio Anchieta, e também durante apresentação em um evento híbrido - presencial e virtual - com integrantes do governo e representantes do setor privado. 
A cerimônia é para apresentar o edital que está sendo lançado para selecionar a empresa que vai fazer a gestão de parte do dinheiro do Fundo Soberano. Serão R$ 250 milhões destinados a investimentos no modelo de 'venture capital', ou seja, na aquisição de parte de ações ou sociedade em empresas por meio do Fundo Exclusivo de Investimento em Participações (FPI).

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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