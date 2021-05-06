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Distribuição dos recursos

Livro mostra batalha do ES pelos royalties de petróleo

Obra “Autocomposição e conflito federativo”, dos autores  Claudio Madureira, Luiz Claudio Nogueira e Kelen Altenerath, aborda  a proposta de acordo formulada pelo ES sobre a divisão dos recursos entre os Estados

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:00

Públicado em 

06 mai 2021 às 17:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produção de petróleo em terra, em Linhares
Produção de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
O professor da Ufes, procurador do Estado e coordenador do Núcleo de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Derivados (Nupetro), da Secretaria da Fazenda, o capixaba Claudio Madureira acaba de lançar um livro que trata sobre a distribuição dos royalties do petróleo e toda a "batalha" que esse tema envolve.
Assunto que acompanha o advogado há anos na sua rotina profissional e acadêmica virou também tema da publicação, que é escrita em coautoria com o economista Luiz Claudio Nogueira de Souza e a engenheira de petróleo Kelen Altenerath.
Luiz Claudio é membro do Conselho de Administração da ES Gás, auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo e subsecretário de Estado da Receita (Sefaz). E Kelen é assessora especial do Nupetro e ex-assessora especial da Procuradoria de Petróleo, Mineração e Outros Recursos Naturais da PGE.

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A obra “Autocomposição e conflito federativo” - lançada pela editora Milfontes - descreve a proposta de acordo formulada pelo Estado do Espírito Santo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins), que discutem a redistribuição dos royalties de petróleo às unidades federadas, construída, em seus aspectos jurídicos, a partir de pesquisa que Madureira desenvolve no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Ufes.
Livro “Autocomposição e conflito federativo” é escrito pelo procurador Claudio Madureira (foto no canto superior direito), Luiz Claudio Nogueira de Souza e Kelen Altenerath.
Livro “Autocomposição e conflito federativo” é escrito pelo procurador Claudio Madureira (foto no canto superior direito), Luiz Claudio Nogueira de Souza e Kelen Altenerath. Crédito: Montagem AG
Este é o terceiro livro que o procurador lança com a temática ligada às compensações financeiras provenientes da exploração e produção de petróleo e gás.  "Autocomposição e conflito federativo" faz parte da Coleção Agesandro da Costa Pereira, que está sendo lançada pelo mestrado em Direito da Ufes. 
"O livro tem a ver com a pesquisa que eu faço como professor na Ufes. E eu usei essa pesquisa, essa metodologia para construir o acordo para o Estado. Então, o livro é um relato da utilização da ferramenta produzida na academia para tentar resolver um problema da sociedade"
Claudio Madureira - Professor da Ufes e procurador do Estado
A publicação, de 94 páginas, está disponível para compra na Amazon
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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