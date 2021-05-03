Vice-presidente da CBF é um dos sócios de nova fábrica de sorvetes no ES

Um dos empresários que está por trás de um novo investimento que o Espírito Santo vai receber em 2021 é o vice-presidente da Confederação Nacional de Futebol (CBF) e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Francisco Novelletto Neto.
Ele e mais três sócios - César Camargo, Rafael Ost e Alcindo Dedavid - pretendem investir até R$ 40 milhões em uma fábrica de sorvetes servidos na casca da própria fruta, em Linhares, conforme a coluna noticiou em primeira mão no último dia 28.
O empreendimento, chamado de Craf Brasil, já está em fase de montagem no bairro Bebedouro, às margens da BR 101, e tem a previsão de começar a operar em julho deste ano.
O projeto prevê a produção de cinco sabores de sorvetes: chocolate (cacau), abacaxi, laranja, limão e coco. No primeiro ano de operação, o planejamento é que sejam fabricados 250 mil litros do produto.
Novelletto é muito conhecido no meio esportivo e também empresarial. No futebol, esteve no comando da Federação Gaúcha por 16 anos e, desde 2019 é um dos oito vice-presidentes da CBF, com mandato até 2023.
Já como empreendedor se destacou pela atuação no varejo de eletrônicos, com a empresa Multisom. A marca chegou a ter mais de 130 lojas em três Estados do Sul do país (RS, SC e PR) e 2 mil funcionários, mas em 2019 o negócio foi vendido para o grupo Schumann.