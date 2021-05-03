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Negócios

Vice-presidente da CBF é um dos sócios de nova fábrica de sorvetes no ES

Ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol e atual dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Francisco Novelletto Neto é um dos investidores que aposta na fábrica de sorvetes Craf Brasil, que vai começar a operar em Linhares

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Francisco Novelleto Neto é um dos sócios da fábrica de sorvetes Craf Brasil que tem previsão de operar a partir de julho em Linhares
Francisco Novelletto Neto é um dos sócios da fábrica de sorvetes Craf Brasil que tem previsão de operar a partir de julho em Linhares Crédito: FGF/Divulgação
Um dos empresários que está por trás de um novo investimento que o Espírito Santo vai receber em 2021 é o vice-presidente da Confederação Nacional de Futebol (CBF) e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Francisco Novelletto Neto. 
Ele e mais três sócios - César Camargo, Rafael Ost e Alcindo Dedavid - pretendem investir até R$ 40 milhões em uma fábrica de sorvetes servidos na casca da própria fruta, em Linhares, conforme a coluna noticiou em primeira mão no último dia 28. 
O empreendimento, chamado de Craf Brasil,  já está em fase de montagem no bairro Bebedouro, às margens da BR 101, e tem a previsão de começar a operar em julho deste ano.

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O projeto prevê a produção de cinco sabores de sorvetes: chocolate (cacau), abacaxi, laranja, limão e coco.  No primeiro ano de operação, o planejamento é que sejam fabricados 250 mil litros do produto. 
Novelletto é muito conhecido no meio esportivo e também empresarial. No futebol, esteve no comando da Federação Gaúcha por 16 anos e, desde 2019 é um dos oito vice-presidentes da CBF, com mandato até 2023.
Já como empreendedor se destacou pela atuação no varejo de eletrônicos, com a empresa Multisom. A marca chegou a ter mais de 130 lojas em três Estados do Sul do país (RS, SC e PR) e 2 mil funcionários, mas em 2019 o negócio foi vendido para o grupo Schumann.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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