Vice-presidente da CBF é um dos sócios de nova fábrica de sorvetes no ES

Francisco Novelletto Neto é um dos sócios da fábrica de sorvetes Craf Brasil que tem previsão de operar a partir de julho em Linhares Crédito: FGF/Divulgação

Um dos empresários que está por trás de um novo investimento que o Espírito Santo vai receber em 2021 é o vice-presidente da Confederação Nacional de Futebol (CBF) e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Francisco Novelletto Neto.

Ele e mais três sócios - César Camargo, Rafael Ost e Alcindo Dedavid - pretendem investir até R$ 40 milhões em uma fábrica de sorvetes servidos na casca da própria fruta, em Linhares, conforme a coluna noticiou em primeira mão no último dia 28.

O empreendimento, chamado de Craf Brasil, já está em fase de montagem no bairro Bebedouro, às margens da BR 101, e tem a previsão de começar a operar em julho deste ano.

O projeto prevê a produção de cinco sabores de sorvetes: chocolate (cacau), abacaxi, laranja, limão e coco. No primeiro ano de operação, o planejamento é que sejam fabricados 250 mil litros do produto.

Novelletto é muito conhecido no meio esportivo e também empresarial. No futebol, esteve no comando da Federação Gaúcha por 16 anos e, desde 2019 é um dos oito vice-presidentes da CBF, com mandato até 2023.