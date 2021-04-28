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Negócios

Fundo imobiliário desiste de comprar condomínio TIMs na Serra

O fundo imobiliário XP LOG (XPLG11) anunciou ao mercado que optou por não seguir com a transação

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 20:47

Públicado em 

28 abr 2021 às 20:47
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

TIMS na Serra
O terminal multimodal TIMS fica localizado na Serra Crédito: Divulgação/TIMS
O fundo imobiliário XP LOG (XPLG11) anunciou na noite desta quarta-feira (28) que desistiu de comprar parte do condomínio industrial, comercial e logístico TIMs, na Serra.
Em fato relevante, a XP Vista Asset Management, gestora do XPLG11, informou que o período para a aquisição do ativo expirou e a decisão foi por não dar prosseguimento à transação, iniciada em janeiro deste ano.
No dia 14 de janeiro, a gestora havia divulgado um documento sobre o interesse em adquirir o condomínio. A carta de intenções vinculantes mostrava a intenção do FII de comprar 50% do TIMs, como noticiou A Gazeta.
“A XP Vista Asset Management LTDA, na qualidade de gestor do XP LOG Fundo de Investimento Imobiliário - FII, e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA vêm, em continuidade ao fato relevante divulgado pelo Fundo em 14 de janeiro de 2021 referente à celebração de Carta de Intenções Vinculante para Aquisição de Imóvel (“Carta de Intenções”) tendo como objeto a aquisição de parte do ativo imobiliário “Frações Ideais do Condomínio TIMs” (“Transação”), comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o prazo da Carta de Intenções venceu e que o Gestor decidiu não dar continuidade à Transação”, informou a companhia no fato relevante.
Terminal Industrial e Multimodam da Serra, o Tims
Terminal Industrial e Multimodam da Serra, o Tims. Crédito: Divulgação | TIMS Crédito: Divulgação/TIMS

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À época da carta de intenções, o valor da potencial operação não foi divulgado. Naquela ocasião também, a colega Caroline Freitas chegou a conversar com o diretor do TIMS, João Checon, que confirmou que o condomínio foi procurado pelo fundo, mas ponderou que o ativo não estava à venda.
“Fomos sondados pelo fundo imobiliário, mas não temos interesse. Então, não há negociação. Eles querem comprar, mas não queremos vender”, declarou Checon naquela oportunidade.
Inaugurado em 1996, o TIMs está em uma área de 2,6 milhões de metros quadrados e tem 98.565 m² de área bruta locável. Entre os clientes do terminal estão: Petrobras, Usiminas, Buaiz Alimentos e Aspen Pharmacare.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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