Fundo imobiliário desiste de comprar condomínio TIMs na Serra

O terminal multimodal TIMS fica localizado na Serra Crédito: Divulgação/TIMS

O fundo imobiliário XP LOG (XPLG11) anunciou na noite desta quarta-feira (28) que desistiu de comprar parte do condomínio industrial, comercial e logístico TIMs, na Serra.

Em fato relevante, a XP Vista Asset Management, gestora do XPLG11, informou que o período para a aquisição do ativo expirou e a decisão foi por não dar prosseguimento à transação, iniciada em janeiro deste ano.

“A XP Vista Asset Management LTDA, na qualidade de gestor do XP LOG Fundo de Investimento Imobiliário - FII, e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA vêm, em continuidade ao fato relevante divulgado pelo Fundo em 14 de janeiro de 2021 referente à celebração de Carta de Intenções Vinculante para Aquisição de Imóvel (“Carta de Intenções”) tendo como objeto a aquisição de parte do ativo imobiliário “Frações Ideais do Condomínio TIMs” (“Transação”), comunicar aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral que o prazo da Carta de Intenções venceu e que o Gestor decidiu não dar continuidade à Transação”, informou a companhia no fato relevante.

Terminal Industrial e Multimodam da Serra, o Tims. Crédito: Divulgação | TIMS Crédito: Divulgação/TIMS

À época da carta de intenções, o valor da potencial operação não foi divulgado. Naquela ocasião também, a colega Caroline Freitas chegou a conversar com o diretor do TIMS, João Checon, que confirmou que o condomínio foi procurado pelo fundo, mas ponderou que o ativo não estava à venda.

“Fomos sondados pelo fundo imobiliário, mas não temos interesse. Então, não há negociação. Eles querem comprar, mas não queremos vender”, declarou Checon naquela oportunidade.