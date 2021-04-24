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Fundos imobiliários

Loteadoras do ES viram alvo de interesse de fundos de investimentos

Fundos Imobiliários (FIIs) apostam em projetos de loteamentos em meio ao cenário de taxa de juros baixa e mudança de comportamento e demanda com a pandemia do novo coronavírus

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Condomínio Boulevard Lagoa, na Serra, da Cristal Empreendimentos. O diretor da empresa, Douglas Vaz, diz que é crescente o interesse de fundos de investimentos sobre o mercado de loteamentos e condomínios.
Condomínio Boulevard Lagoa, na Serra, da Cristal Empreendimentos. O diretor da empresa, Douglas Vaz, diz que é crescente o interesse de fundos de investimentos sobre o mercado de loteamentos Crédito: Cristal Empreendimentos/Divulgação
O interesse de fundos de investimentos em projetos imobiliários é crescente no país. Com a taxa Selic em um dos seus patamares mais baixos, a 2,75% ao ano, investidores têm buscado opções de aplicações além da renda fixa para melhorar a rentabilidade de seus portfólios, mas sem se expor tanto ao risco.
Não é à toa que, em 2020, os Fundos Imobiliários (FIIs) bateram recorde de cotistas no país, com 3,73 milhões, 1,78 milhão a mais do que em 2019, segundo dados da Economatica. Nesse cenário, a procura por projetos de loteamentos tem se destacado.  
Douglas Vaz, diretor das empresas capixabas Vaz Desenvolvimento e Cristal Empreendimentos, com atuação no Espírito Santo, Rondônia e Mato Grosso, confirmou à coluna esse movimento. De acordo com ele, toda semana ele recebe propostas de fundos interessados em fechar negócio.

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O empresário, que também é diretor de Desenvolvimentos Urbano do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon), conta que desde março do ano passado, com a pandemia do novo coronavírus, a demanda no mercado por loteamentos disparou.
Ele cita que entre seus lotes a valorização média de um ano para o outro foi de 60%. Já entre os condomínios, há casos de alta de até 110%. Isso aconteceu porque a pandemia trouxe novos comportamentos e demandas dos consumidores, que passaram a valorizar mais espaços com áreas abertas e de lazer, além de privacidade. 
"Toda semana converso com representantes de corretoras e fundos e recebo propostas. Apex, Valor, XP, vários já vieram até nós. Agora, estou numa conversa com um fundo do Rio de Janeiro e um de São Paulo. Esse último quer entrar no segmento econômico de loteamentos e tem interesse de empreendimentos no Mato Grosso e Rondônia."
Douglas Vaz, que já está nesse mercado há mais de 30 anos, pondera que os fundos estão em busca de empresas sólidas e com tradição. Para ele, como o segmento passou por momentos difíceis há alguns anos, quem foi capaz de se manter com bons projetos e com o caixa saudável tem recebido a atenção dos fundos. 
"Lá atrás, muitas empresas saíram do mercado, não foram para frente, quebraram. Por isso, aquelas companhias que passaram pela crise e estão de pé têm recebido o reconhecimento do mercado e estão no radar desses investidores, que veem a nossa área como uma tendência de investimento"
Douglas Vaz - Diretor das empresas capixabas Vaz Desenvolvimento e Cristal Empreendimentos,
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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