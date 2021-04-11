Na Lata: Vaz e Cristal vão lançar 9 projetos e investir R$ 222 milhões

Douglas Vaz é fundador e diretor das empresas Cristal Empreendimentos e Vaz Desenvolvimento Crédito: Cristal/Divulgação

Há mais de 40 anos no mercado imobiliário, o empresário Douglas Vaz está otimista com o ano de 2021 e considera que o setor viverá um bom momento, assim como aconteceu em 2020, mesmo em meio ao cenário adverso de pandemia do novo coronavírus.

Ele, que é diretor da Vaz Desenvolvimento e da Cristal Empreendimentos e ainda diretor de Desenvolvimentos Urbano do Sinduscon, contou à coluna sobre os planos que as duas companhias têm para os próximos meses.

Juntas elas vão lançar nove empreendimentos e investir R$ 222 milhões em loteamentos e condomínios no Espírito Santo, em Rondônia e no Mato Grosso.

A Cristal vai colocar no mercado dois projetos com investimentos de R$ 37 milhões: a fase 3 do Morada do Lago, em Linhares, e o loteamento Mata do Sol, que ficará em Jacaraípe, na Serra.

Já a Vaz Desenvolvimento fará investimentos da ordem de R$ 185 milhões em empreendimentos distribuídos em três Estados. No Espírito Santo, prevê para o segundo semestre o Barão do Império, em Santa Leopoldina. Em Rondônia, vai lançar os loteamentos Solar de Cerejeiras, Solar de Chupinguaia, Bosque dos Oitis e o condomínio de alto padrão Boulevard Premium Cacoal. No Mato Grosso as novidades ficam por conta do Viver Tangará e Solar de Diamantino 2.

Douglas Vaz destaca que a procura por imóveis em loteamentos e condomínios disparou no último ano. Ele cita que nas suas empresas tiveram casos em que condomínios registraram uma valorização de até 110% e loteamentos tiveram uma alta média de 60% na comparação de março deste ano com março de 2020.

Para ele, o interesse dos consumidores foi um reflexo da mudança de comportamento com a pandemia do novo coronavírus. Muitas famílias buscaram imóveis que oferecessem mais espaço, conforto, áreas de lazer e privacidade.

"Muitas pessoas começaram a perceber que em loteamentos e condomínios poderiam ter mais liberdade em meio às restrições que a pandemia acabou exigindo. E o que vimos foi que muitos clientes não estavam atrás de luxo, mas de um bom espaço. Eles redescobriram um novo modo de viver" Douglas Vaz - Diretor da Cristal Empreendimentos e daVaz Desenvolvimento

Além dos planos para 2021, o empresário já olha para outras oportunidades no médio e no longo prazo. Segundo ele, a Vaz Desenvolvimento tem no radar a expansão para outros Estados.

Até o momento a empresa está prospectando áreas na Bahia e em São Paulo. A ideia é trabalhar empreendimentos com perfil econômico e de alto padrão.

Atualmente, as opções de imóveis oferecidas pelas companhias têm preços que variam de R$ 60 mil a R$ 1 milhão, a depender da área, da localização e do perfil do empreendimento.

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Douglas Vaz.

Vista aérea do Boulevard Mar D'ulé, empreendimento da Cristal em Vila Velha Crédito: Leonel Albuquerque/Cristal Divulgação

PERFIL

Nome: Douglas Vaz

Douglas Vaz Empresa: Cristal Empreendimentos e Vaz Desenvolvimento

Cristal Empreendimentos e Vaz Desenvolvimento Cargo na empresa: Fundador e diretor

Fundador e diretor Empresa está no mercado: A Cristal desde 1985 e a Vaz desde 1995

A Cristal desde 1985 e a Vaz desde 1995 Negócio: Loteamentos econômicos e de alto padrão

Loteamentos econômicos e de alto padrão Atuação: A Cristal atua no Espírito Santo. A Vaz atua no Espírito Santo, em Rondônia e em Mato Grosso

A Cristal atua no Espírito Santo. A Vaz atua no Espírito Santo, em Rondônia e em Mato Grosso Funcionários: Considerando as duas empresas são 92 na área administrativa e 120 que atuam nos canteiros de obras

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR