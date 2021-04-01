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Impactos da pandemia

Aumenta a procura por imóveis com espaço de delivery e área de lazer no ES

Com a pandemia da Covid-19 e as pessoas passando mais tempo em casa, o mercado imobiliário capixaba teve um aumento na procura por imóveis de 2 quartos com áreas verdes

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:30

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:30
O Residencial Argo Camburi conta com a maior área de lazer da região e espaços de delivery, home office, meditação, horta e pomar para uso dos moradores.
O Residencial Argo Camburi conta com ampla área de lazer, incluindo espaços de delivery, home office, meditação, horta e pomar para uso dos moradores. Crédito: Argo Construtora/Divulgação
A demanda para apartamentos de 2 quartos sempre foi uma das mais altas no mercado e segue crescendo. Segundo dados da imobiliária digital QuintoAndar, houve 30% de aumento na procura por esse tipo de imóvel, assim como para unidades de 3 e 4 quartos. Enquanto isso, os empreendimentos de 1 quarto sofreram, de acordo com o levantamento, uma queda de 10%.
Segundo especialistas, além das taxas de juros reduzidas e as boas condições de financiamento oferecidas pelos bancos, a pandemia também pode ter influenciado nesse cenário.
Isso porque com as pessoas passando mais tempo em casa, o lar ganhou um novo significado para a maioria. E se antes as economias eram utilizadas para viagens, por exemplo, hoje muitas pessoas decidiram investir em um imóvel próprio.

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“Muitos compradores perceberam que chegou a hora de optar por qualidade de vida e bem-estar. Mais espaço para as crianças, diversas opções de lazer e áreas verdes são os principais requisitos que as pessoas têm levado em consideração antes fechar negócio”, comenta o diretor-presidente da Argo Construtora, Valtair Torezani.

AUMENTO NO INTERESSE POR ÁREAS DE LAZER

Segundo ele, como vivemos em uma região que faz calor durante boa parte do ano, um dos itens mais procurados pelos clientes são as piscinas. Entretanto, com a pandemia houve um aumento na busca por espaços para relaxar, praticar yoga, meditar e fazer exercícios ao ar livre.
Com essas demandas surgindo no mercado, as novas unidades já estão sendo pensadas para atender os compradores. Hermann Schneider, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), explica que estudos já estão sendo feitos para atender essas novas exigências.
“É preciso adequar a cadeia produtiva e trabalhar com layouts adaptáveis. Hoje existe uma demanda pelo home office, por exemplo, então precisamos pensar nas unidades como um todo. Porque a tendência é diminuir cada vez mais a metragem desses empreendimentos, já que os valores estão maiores”, destaca Hermann Schneider.

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VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS

Hermann Schneider ainda ressalta que o apartamento de 2 quartos é a tipologia que melhor atende o público, porque ele engloba uma fatia maior da população. Isso tem atraído muitos investidores que encontraram no mercado imobiliário um porto seguro para investimentos.
Carol Zamboni, arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), observa que esses empreendimentos sofrem uma valorização muito grande no mercado. Mas é preciso ficar atento às questões de tipologia antes de fechar o negócio. Segundo ela, o tamanho desses espaços precisa ser compatível com as dimensões dos condomínios.
“Às vezes a área de lazer pode ser pequena para um prédio muito grande, então isso talvez atrapalhe no uso frequente”, comenta Carol Zamboni.

ESPAÇOS DE ENTREGA

A pandemia também incentivou a procura por espaços destinados à recepção de delivery. Essas áreas são exclusivas para receber temporariamente as entregas, diminuindo a circulação do vírus, uma vez que as compras são higienizadas para evitar a contaminação.
“Eu vejo que o momento é muito propício para o mercado, mas é preciso entender que estamos passando por uma fase de demanda crescente e estoque pequeno. Até o mercado se recuperar com unidades suficientes vai demorar um pouco”, finaliza Hermann Schneider.

CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS COM AMPLA ÁREA DE LAZER: 

Solar Mata da Praia (Galwan)

Localizado em Jardim Cambri, o empreendimento conta com apartamentos de 2 quartos, com uma suíte, e garagem coberta. Além disso, também inclui espaços de delivery, home office, área aberta para prática de meditação, yoga e horta e pomar para uso dos moradores. As unidades estão a partir de R$ 429.510,00.
Com vista para a Baía de Vitória e o Convento da Penha, o Grand Suá Tower fica localizado na Praia do Suá. As unidades são de 2 quartos, sendo uma suíte. Com três andares de lazer completo e mobiliado, o empreendimento conta com piscina, espaço gourmet e academia no topo da torre.
Localizado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, o The View conta com unidades de até 223 m². A área de lazer possui com brinquedoteca, academia, varanda gourmet, sala de entregas, beach lounge e entre outros itens.
Situado na rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, o Ventanas foi planejado para promover segurança e comodidade. As unidades contam com apartamentos de 3 quartos e amplas áreas de lazer, incluindo varanda gourmet, piscinas com iluminação de LED, pet place, entre outros espaços.
Localizado no bairro Mata da Praia, tem apartamentos de 3 e 4 quartos de até 158 m². A área de lazer conta com salão de festas adulto e infantil, salão de jogos, fitness, brinquedoteca, sala de repouso, sauna a vapor, piscinas adulto e infantil, quadra recreativa, playground e churrasqueiras.

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