11 lançamentos de imóveis previstos até junho no Espírito Santo

Edifício Catamarã

Realização: De Martin. Características: Lançamento da segunda torre do empreendimento que reúne unidades comerciais e residenciais. A torre residencial terá 144 apartamentos de 1 quarto (36,17 m²), 2 quartos (45,04m 2 a 48,15m²) e 2 quartos com suíte (50,16m² e 50,27m²). Unidades com varanda ou quintal (térreo); piso cerâmico em todos os ambientes e edifício garagem com vagas cobertas. Lazer entregue decorado e mobiliado com piscina, salão de festas, churrasqueiras, parquinho, quadra recreativa, horta compartilhada e academia. Localização: Jardim Limoeiro, Serra. Valor: não informado.

Realização: Nazca Advisors e Construtora Abaurre. Características: Unidades residenciais de 3 quartos com suíte e área privativa de 110 m² e duas vagas de garagem. Tomadas USB nos apartamentos, infraestrutura para ar-condicionado, varanda gourmet com bancada instalada e fechadura biométrica. O empreendimento terá, ao todo, 26 apartamentos. Áreas comuns com espaço de compartilhamento e delivery room, infraestrutura do sistema de monitoramento por câmeras, pulmão de segurança, infraestrutura para carregamento de veículos elétricos com um ponto por unidade, captação e uso de águas pluviais. No lazer, salão de festas, clube lounge, espaço gourmet, gourmet grill, espaço kids, piscina com deck molhado, solarium, quadra recreativa e fitness. Localização: Praia do Canto, Vitória. Valor: não informado.

Realização: iUrban. Características: 64 apartamentos de 2 quartos com suíte de 56 m² e 60 m², entregues com triturador de alimentos, cooktop e fechadura eletrônica. Lazer completo, delivery point, coworking, sala de reunião, pet wash, locker individual para cada apartamento na garagem. Térreo com 7 lojas (a partir de R$ 435mil). Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: A partir de R$ 379 mil.

Realização: iUrban. Características: Unidades residenciais de 2 e 3 quartos com suíte de 55 m² até 69 m². Ao todo, serão 13 apartamentos, todos entregues com triturador de alimentos e fechadura eletrônica. Portaria Remota, delivery point, baixo custo de condomínio. Localização: Jardim da Penha, Vitória. Valor: a partir de R$ 467 mil.

Realização: Soma Urbanismo. Características: Loteamento fechado de alto padrão no Balneário de Guriri, de frente para o mar. O empreendimento contará com lazer completo com quadras e piscinas, e infraestrutura completa com serviços de terraplanagem, drenagem, redes de água, luz e esgoto, entre outros. As obras devem receber um investimento previsto em mais de R$ 15 milhões. Valor: não informado.

Realização: Kemp Engenharia. Características: Unidades residenciais de 2 ou 3 quartos com suíte, com opções de unidades com terraço e piscina privativa ou cobertura duplex. Total de 177 apartamentos, com uma ou duas vagas de garagem. Seis lojas no térreo. Lazer entregue montado e decorado com piscinas adulto e infantil, solarium, lounge piscina, sauna, fitness, salão de festas, brinquedoteca, espaço gourmet, churrasqueira grill, miniquadra, playkids, jardim sensorial e terraço gourmet. Na área comum, espaço pet, guarda-entregas refrigerado, home office, beach point, self-store, delivery point, bike sharing e espaço maker. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 319.900.

Realização: Metron Engenharia. Características: condomínio com 165 lotes, em uma área total de 171 mil metros quadros, que incluem 40 mil metros de área verde e sete mil metros de áreas de lazer. São quatro módulos de entretenimento com mais de 20 itens como espaços gourmet, piscina, spa, salão de jogos, lounge com delicassen, fitness, entre outros. Paisagismo assinado pelo renomado Benedito Abbud, com telhado verde na portaria e na área náutica, amplas áreas com pomar, horta comunitária e espécies nativas da região. Localização: Praia da Cerca, Guarapari. Valor: não informado.

Realização: CG Engenharia. Características: apartamentos de dois ou três quartos, com unidades de 67 m² a 171 m², área de lazer na cobertura, com espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas, brinquedoteca, deck com solarium, piscina, academia, sauna, e área de ducha. A área de lazer será entregue toda montada e decorada com projeto da arquiteta Leticia Finamore e o projeto do edifício é do renomado Diocélio Grasselli. Nas áreas comuns, espaço pet e coworking integrado, com lounge para reuniões, instalações para telefonia e internet, além de áreas para conferências e estudos. Localização: Jardim Camburi, Vitória. Valor: a partir de R$ 575.000.

Realização: CBL. Características: loteamento urbano com área total de 233.364 m² e lotes amplos, a partir de 200 m², voltados para quem quer investir em casas e endereços comerciais espaçosos. Infraestrutura completa. Valor: não informado.

Realização: Galwan. Características: empreendimento residencial com duas torres residenciais e apartamentos de até 161 m². A Torre Jazz New York tem apartamentos de 3 e 4 quartos com áreas de 107,70 m² a 161 m². Já a Jazz New Orleans oferece apartamentos de 2, 3 e 4 quartos, de 84 m² a 158 m². Lazer com quadra recreativa, espaço gourmet, salão de festas multiuso, pub, espaço jovem, duas brinquedotecas, playground, churrasqueira, piscina, fitness, sala de repouso com spa, entre outros. O empreendimento também vai contar com um espaço home-office comum. Localização: Itapuã, Vila Velha. Valor: não informado.