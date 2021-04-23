Futuro de ferrovia que beneficia o ES deve ser definido em até 60 dias

Segundo ele, nesta sexta-feira (22), acontece uma reunião entre representantes do Espírito Santo com a VLI. O objetivo é definir o escopo do trabalho de avaliação. "O cronograma é acelerado. Em 30 ou 60 dias devemos apresentar o resultado. Vamos buscar uma convergência entre os diversos estudos que vão avaliar os investimentos a serem feitos na FCA”, afirma.