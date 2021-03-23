"Contorno da Serra do Tigre não é a bala de prata como avalia o ES"

Ao contrário. Isso acontecerá se o PLS 261 for parado. Se o PLS 261 for sancionado, volta a haver chance de ter competitividade para o ES e para outros Estados. Por quê? A gente tem que observar o fenômeno que aconteceu na nossa malha ferroviária. A gente não tem crescido, embora a nossa economia tenha crescido. A nossa malha é basicamente a mesma que a gente tinha em 1920. Cem anos depois, a gente não conseguiu crescer a malha. Nominalmente a nossa malha está por volta de 30 mil quilômetros, sendo que a gente sabe que dois terços disso estão hoje ociosos - um terço está subutilizado e um terço está praticamente parado - e só um terço que está em plena operação. Por que a nossa malha não cresceu? O modelo que a gente tem hoje ele não facilitou o crescimento da malha, não facilitou a expansão. As linhas que cresceram hoje foram subsidiadas. O investidor privado não teve condições de tomar o risco para fazer a expansão. Por uma questão muito simples: o marco regulatório não foi favorável para essa expansão. Então, houve um grande desempenho das linhas das concessionárias em aumentar a produtividade e reduzir os acidentes, mas elas não conseguiram crescer, elas não conseguiram capturar a demanda que existe. A oferta ferroviária foi bem pequena e muito disso aconteceu porque elas [concessionárias] não tinham prazo suficiente para amortizar os investimentos e isso o PLS 261 vem resolver, dando prazo de perpetuidade praticamente para que o operador ferroviário possa crescer e procurar a carga, ele possa procurar novas origens, novos destinos de cargas, de maneira que a FCA, com o PLS 261, ela pode ser estendida. Tanto é que já existe sinalização da própria empresa dela fazer a expansão da linha de Pirapora [MG] para Unaí [MG], e eventualmente de Luziânia [em Goiás] para Unaí. E ela pode fazer isso para outros ramais também. Então, organicamente, de uma maneira econômica natural ela possa crescer e acabar com esse risco de isolamento.