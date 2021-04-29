Grupo capixaba Kora Saúde cancela IPO na Bolsa de Valores

O Meridional Vitória, antigo hospital e maternidade Santa Úrsula, recebeu investimentos de R$ 11 milhões Crédito: Cacá Lima/Rede Meridional

O grupo capixaba Kora Saúde, uma das maiores redes de hospitais privados do país - com 11 unidades próprias, sendo sete no Espírito Santo, duas em Tocantins, uma em Brasília e uma no Mato Grosso -, cancelou a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores brasileira, a B3.

O cancelamento da operação foi comunicado ao mercado nesta quinta-feira (29), dia previsto para a precificação das ações. A companhia pretendia captar R$ 1,67 bilhão numa oferta primária na B3.

O momento econômico desfavorável e o humor dos investidores, que fizeram grande pressão por descontos, motivaram a desistência. “A faixa indicativa de preço do IPO estava entre R$ 11,20 e R$ 15,50. A empresa decidiu não aceitar os descontos pedidos. Sendo assim, optou por aguardar por uma janela de mercado mais amigável”, justificou a Kora.

Até então a operação contava com quatro investidores âncoras que haviam se comprometido com ordens no piso da faixa - Indie Capital, Fourth Sail, Safari Capital e Newfoundland Capital.

Mesmo sem realizar a operação acionária, a expectativa é que o fundo H.I.G. Capital e os demais acionistas façam um aumento de capital para dar continuidade ao plano de crescimento da empresa.

“A rede hospitalar tem o objetivo de expandir para novas praças, adquirindo hospitais que sejam referência e que tenham grande potencial de crescimento orgânico via projetos brownfields e greenfields, bem como, fortalecer sua presença nas regiões que já atua, adquirindo novas casas de saúde e serviços médicos complementares (SADT), como oncologia, diagnóstico por imagem, laboratório e hemodinâmica”, informou a Kora em comunicado ao mercado.

Fachada do Hospital Meridional em Cariacica Crédito: Rede Meridional/Divulgação

OS NÚMEROS DA KORA

A Kora Saúde informou que “apesar do cenário macroeconômico adverso e da pandemia da Covid-19, apresentou sinais de resiliência, consistência financeira e operacional, evidenciados pelos números publicados de 2020, como o crescimento em 38% da receita líquida e alta de 84% do Ebtida. Desde 2018 a Kora apresentou um crescimento de 47% ao ano (CAGR) de receita líquida, sendo 16% ao ano de crescimento orgânico.”

Ainda de acordo com o grupo Capixaba, em fevereiro de 2021, a empresa fez a aquisição do Hospital Anchieta, um dos maiores hospitais do Distrito Federal, com 270 leitos e receita líquida de R$ 263 milhões em 2020.

CRESCIMENTO EM DUAS DÉCADAS