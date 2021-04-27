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Mercado em expansão

Vidro capixaba ganha selo internacional e se aproxima do mercado americano

Empresa Viminas conquistou certificação que permite que os vidros automotivos fabricados no Espírito Santo possam circular nos EUA

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produção de vidros na fábrica da Viminas, na Serra
Produção de vidros na fábrica da Viminas, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Divulgação Viminas
A empresa capixaba Viminas, com sede administrativa e parque fabril na Serra, conquistou uma certificação internacional que a aproxima do mercado americano e pode representar um ganho de escala para os produtos locais.
A partir de agora os vidros automotivos temperados planos da companhia estão habilitados a circular nos Estados Unidos em veículos fabricados no Brasil por empresas parceiras.
Essa autorização se soma a outra conquistada pelo grupo no final de 2020. Em novembro do ano passado, conforme noticiado pela coluna, a Viminas recebeu uma certificação europeia, auditada por uma agência do Reino Unido. Assim, com os "selos" internacionais, a transformadora e beneficiadora de vidros pode comercializar seu produto automotivo em cerca de 60 países da Europa e em todo o território americano.

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O fornecimento de vidros temperados planos para o mercado automotivo e linha ônibus foi iniciado pela empresa há cerca de dois anos, quando ela firmou parceria com a Marcopolo, que tem uma unidade fabril em São Mateus, no Norte do Estado.
"Agora, temos também a certificação americana, que representa para as empresas que utilizarem os vidros fornecidos pela Viminas a oportunidade de abranger mais mercados. Para nós, é uma possibilidade de firmar novas parcerias e fortalecer a marca"
Rafael Ribeiro - Diretor-presidente da Viminas
De acordo com Ribeiro, tanto a certificação europeia quanto a americana foram concedidas após avaliações dos processos produtivos e de testes feitos para comprovar a qualidade do produto conforme as normas internacionais ECE R43 e DOT, respectivamente. 
A auditoria de certificação americana foi intermediada pelo NHSTA (National Highway Traffic Safety Administration), e os testes foram realizados no laboratório americano. Devido à pandemia do novo coronavírus, esse processo durou nove meses.
Vista aérea da empresa Viminas, na Serra
Vista aérea da empresa Viminas, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Divulgação Viminas

A EMPRESA

A Viminas está no mercado capixaba desde 1984 e atua nos segmentos automotivo, moveleiro e da construção civil. Com sede e parque industrial na Serra, a empresa tem filiais em Vila Velha (ES), Eunápolis (BA), Belo Horizonte (MG) e Campos dos Goytacazes (RJ) e conta com 414 funcionários diretos. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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