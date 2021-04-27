Vidro capixaba ganha selo internacional e se aproxima do mercado americano

A empresa capixaba Viminas, com sede administrativa e parque fabril na Serra, conquistou uma certificação internacional que a aproxima do mercado americano e pode representar um ganho de escala para os produtos locais.
A partir de agora os vidros automotivos temperados planos da companhia estão habilitados a circular nos Estados Unidos em veículos fabricados no Brasil por empresas parceiras.
Essa autorização se soma a outra conquistada pelo grupo no final de 2020. Em novembro do ano passado, conforme noticiado pela coluna, a Viminas recebeu uma certificação europeia, auditada por uma agência do Reino Unido. Assim, com os "selos" internacionais, a transformadora e beneficiadora de vidros pode comercializar seu produto automotivo em cerca de 60 países da Europa e em todo o território americano.
O fornecimento de vidros temperados planos para o mercado automotivo e linha ônibus foi iniciado pela empresa há cerca de dois anos, quando ela firmou parceria com a Marcopolo, que tem uma unidade fabril em São Mateus, no Norte do Estado.
"Agora, temos também a certificação americana, que representa para as empresas que utilizarem os vidros fornecidos pela Viminas a oportunidade de abranger mais mercados. Para nós, é uma possibilidade de firmar novas parcerias e fortalecer a marca"
De acordo com Ribeiro, tanto a certificação europeia quanto a americana foram concedidas após avaliações dos processos produtivos e de testes feitos para comprovar a qualidade do produto conforme as normas internacionais ECE R43 e DOT, respectivamente.
A auditoria de certificação americana foi intermediada pelo NHSTA (National Highway Traffic Safety Administration), e os testes foram realizados no laboratório americano. Devido à pandemia do novo coronavírus, esse processo durou nove meses.
A EMPRESA
A Viminas está no mercado capixaba desde 1984 e atua nos segmentos automotivo, moveleiro e da construção civil. Com sede e parque industrial na Serra, a empresa tem filiais em Vila Velha (ES), Eunápolis (BA), Belo Horizonte (MG) e Campos dos Goytacazes (RJ) e conta com 414 funcionários diretos.