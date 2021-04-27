Vidro capixaba ganha selo internacional e se aproxima do mercado americano

Produção de vidros na fábrica da Viminas, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Divulgação Viminas

A empresa capixaba Viminas, com sede administrativa e parque fabril na Serra , conquistou uma certificação internacional que a aproxima do mercado americano e pode representar um ganho de escala para os produtos locais.

A partir de agora os vidros automotivos temperados planos da companhia estão habilitados a circular nos Estados Unidos em veículos fabricados no Brasil por empresas parceiras.

Essa autorização se soma a outra conquistada pelo grupo no final de 2020. Em novembro do ano passado, conforme noticiado pela coluna , a Viminas recebeu uma certificação europeia, auditada por uma agência do Reino Unido. Assim, com os "selos" internacionais, a transformadora e beneficiadora de vidros pode comercializar seu produto automotivo em cerca de 60 países da Europa e em todo o território americano.

O fornecimento de vidros temperados planos para o mercado automotivo e linha ônibus foi iniciado pela empresa há cerca de dois anos, quando ela firmou parceria com a Marcopolo, que tem uma unidade fabril em São Mateus, no Norte do Estado.

"Agora, temos também a certificação americana, que representa para as empresas que utilizarem os vidros fornecidos pela Viminas a oportunidade de abranger mais mercados. Para nós, é uma possibilidade de firmar novas parcerias e fortalecer a marca" Rafael Ribeiro - Diretor-presidente da Viminas

De acordo com Ribeiro, tanto a certificação europeia quanto a americana foram concedidas após avaliações dos processos produtivos e de testes feitos para comprovar a qualidade do produto conforme as normas internacionais ECE R43 e DOT, respectivamente.

A auditoria de certificação americana foi intermediada pelo NHSTA (National Highway Traffic Safety Administration), e os testes foram realizados no laboratório americano. Devido à pandemia do novo coronavírus , esse processo durou nove meses.

Vista aérea da empresa Viminas, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Divulgação Viminas

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