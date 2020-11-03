Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beatriz Seixas

Tome Nota: Vidro capixaba no exterior, retomada dos eventos e o conflito do PIX

A coluna traz informações sobre a cena econômica capixaba

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 nov 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produção de vidros na fábrica da Viminas
Produção de vidros na fábrica da Viminas, na Serra Crédito: Viminas/Divulgação
A Viminas conquistou uma certificação internacional que coloca a empresa capixaba mais próxima de atender a Europa.  A companhia, com parque industrial instalado na Serra, até então fornecia para o mercado doméstico. Mas, com esse "selo", ela espera ganhar escala e novos clientes mundo afora. 
A certificação internacional europeia, que  libera o fornecimento de vidros temperados planos para instalação em veículos,  foi concedida após avaliações dos processos produtivos e de testes feitos para comprovar a qualidade do produto de acordo com a norma ECE R43.  A avaliação durou cerca de um ano, devido aos obstáculos impostos pela pandemia do novo coronavírus, e foi auditada pela filial da Vehicle Certification Agency, do Reino Unido. 
“Essa certificação é um passo importante para conquistarmos mais clientes no mercado automotivo, no qual passamos a atuar recentemente, fornecendo vidros planos para a fábrica da Marcopolo, em São Mateus. Agora, nosso produto pode ser exportado para cerca de 60 países europeus que aceitam a certificação ECE. É o reconhecimento internacional da Viminas, que deu os primeiros passos há 36 anos, aqui no Espírito Santo, e agora poderá dar os primeiros passos fora do Brasil”, comemorou o diretor-presidente, Rafael Ribeiro.

Veja Também

Fábrica da Marcopolo: Por que o ES levou a melhor sobre o RJ?

MERCADO DE EVENTOS COMEÇA A RETOMAR ATIVIDADES

Depois de sete meses de total paralisação, o setor de eventos capixaba começa a sua retomada. A ArteSanto, Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo,  vai acontecer de 6 a 14 de novembro, na Praça do Papa, Vitória, e prevê movimentar R$ 3 milhões na economia local. Segundo o presidente do ES Convention Bureau, entidade realizadora da feira, Alfonso Silva, o valor engloba  movimentação em infraestrutura, comercialização e pós-venda.
“Mais de 300 profissionais estão envolvidos no evento, de forma direta e indireta, e são mais de 30 empresas prestadoras de serviços. A engrenagem do turismo é ampla e sustentável, gera renda desde o vendedor de picolé à empresa da montagem. O turismo precisa retomar e estamos fazendo isso de forma organizada e seguindo protocolos rígidos de biossegurança para que nossos colaboradores, expositores e visitantes possam aproveitar o evento com tranquilidade”, destacou Silva ao lembrar que a entrada para a feira é gratuita.
Movimentação na feira ArteSanto, em 2019 Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação Artesanto

Veja Também

Eventos infantis liberados no ES a partir de 3 de novembro

Plano de retomada da economia do ES vai ser lançado em novembro

PLANOS CONFLITANTES

Um impasse dentro do próprio governo: o anúncio sobre a CPMF Digital e o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o PIX, que passa a operar a partir do dia 16. Se o imposto for aprovado – que pode ser de 0,2% sobre as transações digitais –, acaba com a promessa do PIX, que é de gratuidade. 
“São planos conflitantes: o governo quer tributar e o banco quer desestimular o uso do dinheiro. O imposto irá fazer o efeito contrário e as pessoas vão acabar não usando o sistema. Além disso, para as empresas, poderá surgir mais um imposto, que será automaticamente repassado ao consumidor”, avalia Samir Nemer, advogado tributarista.

Veja Também

Entenda por que os bancos querem tanto o seu Pix

Mesmo com crise no setor de óleo e gás, ES atrai investimentos

Após sofrer com corrupção e deixar o ES, Xerox quer voltar ao Estado

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados