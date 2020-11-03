Tome Nota: Vidro capixaba no exterior, retomada dos eventos e o conflito do PIX

“Mais de 300 profissionais estão envolvidos no evento, de forma direta e indireta, e são mais de 30 empresas prestadoras de serviços. A engrenagem do turismo é ampla e sustentável, gera renda desde o vendedor de picolé à empresa da montagem. O turismo precisa retomar e estamos fazendo isso de forma organizada e seguindo protocolos rígidos de biossegurança para que nossos colaboradores, expositores e visitantes possam aproveitar o evento com tranquilidade”, destacou Silva ao lembrar que a entrada para a feira é gratuita.